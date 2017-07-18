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Moody’s подтвердило корпоративный рейтинг Продкорпорации

Сегодня, 00:21
Moody’s подтвердило корпоративный рейтинг Продкорпорации


Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило корпоративный рейтинг казахстанской нацкомпании «Продовольственная контрактная корпорация Казахстана» на уровне «Ba3», указывается в сообщении агентства.

Агентство также подтвердило рейтинг вероятности дефолта на уровне «Ba3-PD», рейтинг необеспеченной задолженности эмитента по непогашенным облигациям «Продкорпорации» на уровне «Ba3 (LGD4)». Прогноз по рейтингам — «стабильный», сообщает Интерфакс-Казахстан.

«Прогноз по рейтингу компании является стабильным, что отражает наши ожидания того, что, несмотря на неопределенности, связанные с текущей трансформацией бизнес-модели компании, это позволит сохранить кредитные стандарты в пределах нашей методологии. Кроме того, мы ожидаем, что банки и правительство Казахстана по-прежнему будут поддерживать „Продкорпорацию“, чтобы она выполняла свои финансовые обязательства своевременно», — отмечается в сообщении.


Moody’s подтвердило корпоративный рейтинг Продкорпорации

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Рейтинги могут быть повышены, если компания будет демонстрировать постоянную динамику, свидетельствующую об улучшению финансовых и производственных показателей согласно новой бизнес-модели.

Рейтинги могут быть понижены, если поддержка со стороны правительства Казахстана не будет выполнена, когда это будет необходимо.

«Продкорпорация» — оператор закупа зерна в госресурсы. 100% акций «Продкорпорации» принадлежат национальному холдингу «КазАгро». АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» образовано в 2006 году. Холдинг реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру — АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетинг».

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