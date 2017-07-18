Прыгающий робот Salto получил возможность маневрировать в воздухе

Вчера, 09:13В конце прошлого года мы рассказывали нашим читателям о первом в своем роде роботе-попрыгунчике Salto, способном весьма эффективно и забавно передвигаться, постоянно прыгая на своей единственной "ноге". За прошедшее с того момента время его создатели, специалисты из лаборатории Biomimetic Millisystems Lab Калифорнийского университета в Беркли, усовершенствовали конструкцию своего творения и на свет появился новый вариант - робот Salto-1P. Благодаря наличию в его конструкции некоторых аэродинамических компонентов этот робот может с достаточно высокой точностью управлять своим движение во время прыжка, что, в свою очередь, позволяет роботу совершать полностью контролируемые перемещения и более сложные трюки в воздухе.Основными нововведениями в конструкции робота являются два крошечных винта с пропеллерами, поток воздуха от которых позволяет роботу изменять направление во время прыжка. А для поддержки положения корпуса робота в определенном положении во время полета у него появился своего рода "хвост", стержень с двумя грузиками-противовесами, присоединенный к валу электродвигателя.Благодаря наличию элементов робот Salto-1P может не только приземляться после прыжка точно на свою единственную ногу, но и совершать следующий прыжок, приземляться в строго заданную точку поверхности. Кроме этого, робот Salto-1P может прыгать выше, на 1.25 метра, что выше возможностей его предшественника, который мог прыгать на 1 метр. Развиваемая роботом скорость в момент прыжка составляет 1.83 метра в секунду.Обретение новых возможностей роботом Salto-1P позволяет уже начинать задумываться об его практическом использовании. И как во многих других случаях, разработчики видят одну из возможных областей применения своего детища в поисково-спасательных операциях, проводимых в местах стихийных бедствий или техногенных катастроф.Более детальная информация, касающаяся робота Salto-1P и обретенных им новых возможностей, будет представлена вниманию общественности на Международной конференции по вопросам интеллектуальных систем и роботов 2017 IEEE/RSJ которая будет проходить в Канаде в скором времени.