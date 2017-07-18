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В Беларуси продали дворец за $12

Сегодня, 00:20
В Беларуси продали дворец за $12


В Беларуси в деревне Жемыславль, что недалеко от границы с Литвой, продан с аукциона за 12 долларов знаменитый дворец, памятник архитектуры XIX века — Дворец в Жемыславле, пишет портал realty.newsru.com.

Эта усадьба графов Уместовских, построенная в виде точной уменьшенной копии королевского дворца Лазенки в Варшаве, ушла с молотка за одну «базовую величину», который с 1 января 2017 составляет 23 белорусских рубля (менее 12 долларов). Покупателем стала неназванная белорусская компания.

Это уже третья попытка продажи архитектурного объекта, который сейчас находится в удручающем аварийном состоянии. В 2012 году во дворце произошел пожар, сгорела крыша. Ремонтом никто не занимался. От осадков начали разрушаться перекрытия, внутренние убранства, паркет. На стенах появились трещины. Внутри сохранились лишь немногие элементы декора: мозаичный пол на входе, дубовые стеновые панели, остатки мраморных каминов.


В Беларуси продали дворец за $12

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Ранее к дворцу присматривались и другие покупатели. Один из них, иорданец, в 2015 году хотел заплатить за дворец 1,6 млрд неденоминированных белорусских рублей и даже внес первоначальный взнос за аукцион — 10 процентов от стоимости. Но затем инвестор исчез, а усадьба Умястовских вернулась государству.

Новому покупателю усадьбы достанутся еще три хозяйственных строения и семь штук «многолетних насаждений». По условиям аукциона земельный участок будет предоставлен в аренду на 50 лет. Инвестору придется выполнить обязательные условия аукциона: в течение месяца подписать охранное обязательство, разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию в течение трех лет.

После завершения реконструкции условиями аукциона предписывается «осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенных объектов в течение не менее пяти лет с даты ввода объектов в эксплуатацию», передает TUT.by.

Как считают специалисты, на реконструкцию дворца потребуется от 3 до 7 млн долларов.

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