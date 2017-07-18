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В Центре стратегических разработок и анализа Администрации президента новый глава

Сегодня, 00:32
В Центре стратегических разработок и анализа Администрации президента новый глава


Айдын Кульсеитов назначен заведующим Центром стратегических разработок и анализа Администрации президента Республики Казахстан. Распоряжение подписал глава государства, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Другим указом Аяна Манасова освобождена от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Айдын Женисович Кульсеитов родился 09 июня 1976 года. В 1997 году окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности «инженер-экономист». В 2004 году — Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан по специальности «менеджер государственной службы». Прошел дополнительное обучение в Японии (Развитие легкой промышленности, 09.-11.2004 года), Корее (Стратегия экономического развития, 06.2009) и Сингапуре (Стремительное и устойчивое промышленное развитие: опыт Сингапура, 09.-10.2008) и др. Кандидат технических наук, тема диссертации: «Управление надежностью гидропривода одноковшовых экскаваторов на основе оптимизации текущего ремонта» (2001).

1996−1997 годы — агент по рекламе, менеджер ТОО «Жанна»;
1997−2000 годы — главный менеджер, заместитель директора ТОО «Олжа»; Генеральный директор ТОО «Латифа»;
2000−2003 годы — главный специалист, начальник отдела индустрии, экологии и связи г. Усть-Каменогорска;
2003−2004 годы — слушатель Академии государственной службы;
2004−2008 годы — начальник отдела, начальник управления, директор департамента индустриальной политики, директор департамента стратегического планирования и сводного анализа Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан; директор департамента стратегического планирования и межотраслевой координации Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;
2008−2009 годы — заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;
2009−2012 годы — председатель правления АО «Национальный инновационный фонд»;
2012−2014 годы — председатель Правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию (НАТР)»;
2014−2017 годы — председатель Правления АО «Казахстанский институт развития индустрии»;

Прочие должности: Член совета директоров АО «Фонд развития малого предпринимательства» (09.2006−08.2006).

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