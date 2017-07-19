НАСА начинает работы по созданию универсального геологического "трикодера" для исследований на Марсе и Луне

19-07-2017, 09:11Руководство НАСА планирует снабдить людей, которые отправятся в экспедиции на Марс, Луну и астероиды новым инструментом, своего рода "геологическим аналогом" универсального медицинского устройства, трикодера, из известного сериала "Звездный путь". В настоящее время у американского космического агентства имеется четыре портативных геологических прибора для проведения исследований, выполняющие все необходимые измерения и анализ. Их суммарный вес составляет около 10 килограмм и это непозволительно много для того, чтобы их мог нести на себе астронавт, облаченный в космический скафандр и несущий на себе рюкзак с баллонами кислорода и элементами системы жизнеобеспечения.Основными видами "вооружения" из арсенала космических геологов являются лазерный спектральный анализатор, подобный тому, который установлен на марсоходе Curiosity, рентгеновский просвечивающий аппарат и инфракрасный спектрометр. Первые два инструмента с технической точки зрения подобны друг другу и объединить их в одно устройство не составит большого труда. А вот конструкция инфракрасного спектрометра кардинально отличается от других устройств и это является большой проблемой в деле создания универсального геологического инструмента."Мы планируем создать единый универсальный прибор, в котором будут совмещены функции всех необходимых геологических инструментов" - рассказывает Александр Сехлк (Alexander Sehlke), научный сотрудник программы BASALT Исследовательского центра НАСА имени Эймса. Специалисты НАСА уже сформулировали ряд требований к будущему универсальному устройству. Эти требования были озвучены на проходившей недавно выставке Sensors Expo. И теперь руководство НАСА ожидает поступления в ближайшем времени предложений от различных компаний и учреждений, заинтересованных в участии в программе BASALT.Помимо того, чтобы быть легким и компактным, это устройство должно обеспечивать сбор высокоточных данных. А это уже совсем непростая задача, ведь зонд устройства в некоторых случаях, придется проталкивать внутрь миллиметровых трещин в скалах и горных породах, где тяжело обеспечить нормальный контакт зонда с исследуемым материалом и где присутствуют многократные отражения зондирующих электрических, световых или ультразвуковых сигналов.В состав датчиков устройства должны входить несколько типов сменных зондов, каждый из которых предназначен для проведения определенного вида анализа. Помимо этого в устройстве должны находиться микронасосы, которые позволят буквально вытягивать образцы газа из грунта или из сетей микротрещин в горных породах.Универсальный инструмент должен обладать способностью к проведению быстрого анализа всех собираемых данных и сопоставление их в режиме реального времени со спектральными данными базовых образцов, хранящихся в памяти прибора. Результаты анализа собранных образцов должны быть доступны для чтения на экране устройства или озвучены при помощи встроенного голосового синтезатора.А в случае отсутствия необходимых данных в базе устройства, оно, это устройство, должно отправить данные для централизованной обработки на компьютер космической базы при помощи беспроводных технологий Wi-Fi, Bluetooth и т.п., откуда они могут быть переправлены на Землю.