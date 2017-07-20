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Amazon готовит к выпуску собственный мессенджер

Сегодня, 00:19
Amazon готовит к выпуску собственный мессенджер


Компания Amazon готовится выпустить собственный мессенджер, который позволит пользователям обмениваться сообщениями и файлами, а также совершать голосовые и видеозвонки. Об этом сообщил ресурс AFTVnews со ссылкой на материалы опроса о характеристиках сервиса, проведенного компанией среди клиентов, сообщает hitech.newsru.com.

Судя по представленным скриншотам, программа под названием Anytime будет доступна на мобильных устройствах и ПК, получит поддержку групповых чатов и шифрования сообщений. Кроме того, в Anytime будут доступны стикеры и GIF-файлы, фильтры для фотографий и видео, возможность настройки внешнего облика чатов и встроенные игры, а для поиска того или иного пользователя достаточно будет знать его ник. Наконец, сервис позволит пользователям слушать музыку, делиться местоположением и совершать платежи, например делить счет при заказе еды.


Amazon готовит к выпуску собственный мессенджер

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О сроках официального выхода Anytime не сообщается, но, по словам одного из участников опроса, анкета Amazon позволяет предположить, что в ней описан практически готовый продукт.

Отметим, что по описанному функционалу Anytime сопоставим с Facebook Messenger или Telegram. Главный же вопрос состоит в том, как Amazon намерена стимулировать пользователей перейти на свой мессенджер.

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