Новости / KnowHow

Астрономы обнаружили молодую звездную систему, "атмосфера" которой насыщена молекулами органических соединений

Вчера, 09:36
Астрономы обнаружили молодую звездную систему, "атмосфера" которой насыщена молекулами органических соединений


Международная исследовательская группа, возглавляемая учеными из Института астрономии и астрофизики (Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, ASIAA), Тайвань, которая использовала возможности радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), обнаружила достаточно высокую концентрацию молекул сложных органических химических соединений в "атмосфере", окружающей протопланетарный диск одной из очень молодых звездных систем. Практически все обнаруженные органические молекулы являются "стандартными блоками" более сложных соединений, которые играют основную роль в любых биологических формах жизни. А то, что такие молекулы образовались на самом раннем этапе существования звездной системы, позволяет предположить, что они попадут на планеты, которым еще только предстоит сформироваться в этой системе и, возможно, станут причиной возникновения там жизни.

Система Herbig-Haro (HH) 212, являющаяся молодой системой с формирующейся протозвездой, находится в направлении на созвездие Ориона на удалении 1300 световых лет от Земли. Центральная протозвезда этой системы очень молода, ее возраст составляет приблизительно 40 тысяч лет, 1 стотысячную часть от возраста нашего Солнца, а ее масса составляет 0.2 от массы Солнца. Наличие двух полярных потоков материи, джетов, указывает на то, что протозвезда активно поглощает материю протопланетарного диска, набирая постепенно массу.

Астрономы обнаружили молодую звездную систему, "атмосфера" которой насыщена молекулами органических соединений


Протопланетарный диск системы имеет размер в 60 астрономических единиц. Особый интерес представляет структура этого диска, он состоит из двух внешних слоев, внутри которых "зажат" слой более темной материи, превращая диск в этакий "космический гамбургер".

Наблюдения, проведенные при помощи телескопа ALMA, позволили обнаружить ниже и выше протопланетарного диска своего рода атмосферу из молекул органических соединений. В состав этой атмосферы входит метанол (CH3OH), дейтеризированный метанол (CH2DOH), метантиол (CH3SH) и формамид (NH2CHO). Практически все эти соединения являются компонентами биологических молекул, таких, как аминокислоты и сахариды. "Вероятно, что эти молекулы образовались внутри газовых и ледяных "зернах" в протопланетарном диске. А затем это все испарилось под воздействием нагрева от звездного излучения и ударных волн" - пишут исследователи.

Наблюдения за системой Herbig-Haro (HH) 212 являются первыми наблюдениями за молодой звездной системой, в которой обнаружены сложные органические молекулы. Ученые планируют в ближайшем будущем произвести наблюдения и за другими подобными системами, используя высокую разрешающую способность и чувствительность радиотелескопа ALMA. И полученные в ходе таких наблюдений данные смогут пролить немного света на загадку возникновения жизни, как на Земле, так и в других уголках Вселенной.

  • Просмотров: 0
Похожие материалы
  • В НАСА разработан новый метод поисков следов жизни, в 10 тысяч раз более чувствительный, чем любой из других существующих методов В НАСА разработан новый метод поисков следов жизни, в 10 тысяч раз более чувствительный, чем любой из других существующих методов
  • Возможности телескопа ALMA позволили ученым измерить размеры частиц материала, из которого формируются новые планеты Возможности телескопа ALMA позволили ученым измерить размеры частиц материала, из которого формируются новые планеты
  • Астрономы обнаружили в Млечном Пути редкую массивную звезду, находящуюся на начальном этапе ее формирования Астрономы обнаружили в Млечном Пути редкую массивную звезду, находящуюся на начальном этапе ее формирования
  • Астрономы обнаружили аналог пояса Койпера в близлежащей звездной системе Астрономы обнаружили аналог пояса Койпера в близлежащей звездной системе
  • Ученые обнаружили в Ученые обнаружили в "выращенной" в лаборатории комете "стандартные блоки" жизни
    • Отзывы читателей
    Графеновый Графеновый "робот-паук", который не нуждается в источнике энергии для перемещения KnowHow Вчера, 09:36
    ДНК живых микроорганизмов - новое место для хранения ваших фото и видео ДНК живых микроорганизмов - новое место для хранения ваших фото и видео KnowHow Вчера, 09:36
    Астрономы обнаружили молодую звездную систему, Астрономы обнаружили молодую звездную систему, "атмосфера" которой насыщена молекулами органических соединений KnowHow Вчера, 09:36
    Google запустил персонализированный мобильный поиск Google запустил персонализированный мобильный поиск Государство Вчера, 00:31
    Amazon готовит к выпуску собственный мессенджер Amazon готовит к выпуску собственный мессенджер Государство Вчера, 00:19
    Mercedes представил первый свой пикап Mercedes представил первый свой пикап Государство Вчера, 00:17
    Daimler потратит 220 млн евро на снижение вредных выбросов Daimler потратит 220 млн евро на снижение вредных выбросов Государство Вчера, 00:16
    WhatsApp частично заблокирован в Китае WhatsApp частично заблокирован в Китае Государство Вчера, 00:15
    Разработана технология, позволяющая превратить аудиозапись в полноценное видео говорящего человека Разработана технология, позволяющая превратить аудиозапись в полноценное видео говорящего человека KnowHow 19-07-2017, 09:11
    НАСА начинает работы по созданию универсального геологического НАСА начинает работы по созданию универсального геологического "трикодера" для исследований на Марсе и Луне KnowHow 19-07-2017, 09:11
    Астрономы обнаружили самую яркую из всех известных галактик Астрономы обнаружили самую яркую из всех известных галактик KnowHow 18-07-2017, 09:14
    Прыгающий робот Salto получил возможность маневрировать в воздухе Прыгающий робот Salto получил возможность маневрировать в воздухе KnowHow 18-07-2017, 09:13
    В Центре стратегических разработок и анализа Администрации президента новый глава В Центре стратегических разработок и анализа Администрации президента новый глава Государство 18-07-2017, 00:32
    Ангела Меркель намерена оставаться канцлером до 2021 года Ангела Меркель намерена оставаться канцлером до 2021 года Государство 18-07-2017, 00:32
    Moody’s подтвердило корпоративный рейтинг Продкорпорации Moody’s подтвердило корпоративный рейтинг Продкорпорации Государство 18-07-2017, 00:21
    В Беларуси продали дворец за $12 В Беларуси продали дворец за $12 Государство 18-07-2017, 00:20
    Бензин АИ-92 в Азербайджане подорожал на 30% Бензин АИ-92 в Азербайджане подорожал на 30% Государство 18-07-2017, 00:20
    Encephalophone - музыкальный инструмент, позволяющий играть музыку, не делая ни единого движения Encephalophone - музыкальный инструмент, позволяющий играть музыку, не делая ни единого движения KnowHow 17-07-2017, 09:36
    Использование нейтронов позволило ученый обнаружить Использование нейтронов позволило ученый обнаружить "неуловимое" амплитудное состояние Хиггса квантовой материи KnowHow 17-07-2017, 09:35
    Астрономы получили самый подробный и самый высококачественный снимок далекой звезды Астрономы получили самый подробный и самый высококачественный снимок далекой звезды KnowHow 17-07-2017, 09:35