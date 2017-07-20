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Daimler потратит 220 млн евро на снижение вредных выбросов

Сегодня, 00:16
Daimler потратит 220 млн евро на снижение вредных выбросов


Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG объявил о добровольном отзыве с рынка более 3 млн автомобилей с дизельными двигателями. В пресс-релизе компания избегает слова «отзыв» и его синонимов, предпочитая говорить о «комплексном плане для дизельных двигателей» и «операциях по обслуживанию» автомобилей. В общей сложности Daimler потратит 220 млн евро на то, чтобы снизить вредные выхлопы автомобилей, пишет Интерфакс-Казахстан.

«Публичные дебаты о дизельных двигателях создают неопределенность, особенно для наших клиентов. В связи с этим мы решили принять дополнительные меры, чтобы успокоить водителей автомобилей с дизельными двигателями и подкрепить доверие к дизельной технологии», — заявил председатель правления Daimler и глава подразделения Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше.

По его словам, дизельные двигатели останутся неотъемлемым элементом рынка, в том числе благодаря низким показателям выбросов углекислого газа.

Между тем Еврокомиссия сомневается в целесообразности потенциального запрета на использование дизельных двигателей в крупных городах Евросоюза, пишет Financial Times. Эльжбета Бьенковска, отвечающая в Еврокомиссии за внутренний рынок, промышленность и предпринимательство, считает, что такой запрет станет дополнительным ударом для потребителей, которых ввели в заблуждение заявления автоконцернов об экологической безвредности дизельных двигателей.


Daimler потратит 220 млн евро на снижение вредных выбросов

Названы сроки повсеместного распространения электромобилей

На прошлой неделе министерство транспорта Германии в экстренном порядке вызвало топ-менеджеров Daimler в Берлин, чтобы получить разъяснения об участии компании в манипулировании данными о вредных выхлопах автомобилей с дизельными двигателями.

Как писало немецкое издание Sueddeutsche Zeitung, власти ФРГ подозревают автоконцерн Daimler в манипулировании данными об объеме вредных выхлопных газов более 1 млн автомобилей, проданных с 2008 по 2016 год в Европе и США.

На автомобили компании, среди которых — различные модели Mercedes, возможно устанавливались двигатели двух моделей (OM 642 и OM 651) с оборудованием, умышленно занижавшим объем вредных выхлопов во время проведения тестов, говорится в попавшем в распоряжение журналистов тексте ордера на обыск, выданного окружным судом Штутгарта.

Ранее, в мае, правоохранительные органы провели обыски в офисных зданиях Daimler, расположенных в Берлине, Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии и Саксонии. Полицейские искали улики и носители данных в связи с незаконной рекламой и манипуляциями с уровнем выхлопных газов на дизельных двигателях.

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