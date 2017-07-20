Home
Новости
Статьи
Промоакици
Поиск
Новости в RSS
Обратная связь
Старый сайт
Казахстанские
Мировые
ЧП
Государство
Бизнес
Общество
KnowHow
Культура
Спорт
cae?uou
Логин:
Пароль:
Чужой компьютер
http://10dle.com
http://soft-podborka.com
cae?uou
Новости
/
KnowHow
ДНК живых микроорганизмов - новое место для хранения ваших фото и видео
Вчера, 09:36
Просмотров: 0
Похожие материалы
Технология редактирования генома CRISPR/Cas9 была впервые испытана на человеке
Ученые закодировали 100 байт информации в геноме бактерий E.Coli при помощи технологии CRISPR
Технология редактирования генома CRISPR/Cas9 может стать средством лечения ВИЧ-инфекции
Технология CRISPR, основной инструмент современной генетики, получила новый ключевой компонент
Ученые предложили способ телепортации памяти живых существ
Отзывы читателей
Графеновый "робот-паук", который не нуждается в источнике энергии для перемещения
KnowHow
Вчера, 09:36
ДНК живых микроорганизмов - новое место для хранения ваших фото и видео
KnowHow
Вчера, 09:36
Астрономы обнаружили молодую звездную систему, "атмосфера" которой насыщена молекулами органических соединений
KnowHow
Вчера, 09:36
Google запустил персонализированный мобильный поиск
Государство
Вчера, 00:31
Amazon готовит к выпуску собственный мессенджер
Государство
Вчера, 00:19
Mercedes представил первый свой пикап
Государство
Вчера, 00:17
Daimler потратит 220 млн евро на снижение вредных выбросов
Государство
Вчера, 00:16
WhatsApp частично заблокирован в Китае
Государство
Вчера, 00:15
Разработана технология, позволяющая превратить аудиозапись в полноценное видео говорящего человека
KnowHow
19-07-2017, 09:11
НАСА начинает работы по созданию универсального геологического "трикодера" для исследований на Марсе и Луне
KnowHow
19-07-2017, 09:11
Астрономы обнаружили самую яркую из всех известных галактик
KnowHow
18-07-2017, 09:14
Прыгающий робот Salto получил возможность маневрировать в воздухе
KnowHow
18-07-2017, 09:13
В Центре стратегических разработок и анализа Администрации президента новый глава
Государство
18-07-2017, 00:32
Ангела Меркель намерена оставаться канцлером до 2021 года
Государство
18-07-2017, 00:32
Moody’s подтвердило корпоративный рейтинг Продкорпорации
Государство
18-07-2017, 00:21
В Беларуси продали дворец за $12
Государство
18-07-2017, 00:20
Бензин АИ-92 в Азербайджане подорожал на 30%
Государство
18-07-2017, 00:20
Encephalophone - музыкальный инструмент, позволяющий играть музыку, не делая ни единого движения
KnowHow
17-07-2017, 09:36
Использование нейтронов позволило ученый обнаружить "неуловимое" амплитудное состояние Хиггса квантовой материи
KnowHow
17-07-2017, 09:35
Астрономы получили самый подробный и самый высококачественный снимок далекой звезды
KnowHow
17-07-2017, 09:35