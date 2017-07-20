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Графеновый "робот-паук", который не нуждается в источнике энергии для перемещения

Вчера, 09:36
Графеновый "робот-паук", который не нуждается в источнике энергии для перемещения


Исследователям удалось создать своего рода крошечного "робота-паука", которому не требуется источника энергии для его перемещений, единственное, в чем он нуждается для этого - в периодической смене уровня влажности окружающей его среды. Собственно тело этого "робота" изготовлено из листа пленки оксида графена, обрезанного для придания ему подобной пауку формы с четырьмя конечностями. После активации графена вспышкой яркого света он начинает изгибаться при повышении количества влаги в окружающей среде.

На представленном ниже видеоролике можно увидеть простейшие движения, совершаемые этим "роботом". Так же можно заметить, как робот изгибается под воздействием подаваемого из трубочки влажного воздуха и как он распрямляется, когда трубку отводят в сторону. Повторение этого процесса заставляет робота сокращаться и распрямляться, медленно двигаясь вперед по своему пути.

Естественно, что вряд ли можно придумать какое-нибудь практическое применение такому крошечному "роботу-пауку". Тем не менее, все это демонстрирует потенциал графена, как материала, который можно использовать в некоторых областях робототехники и промышленной автоматизации. Этот материал можно использовать в качестве чувствительного элемента датчиков, регулирующих влажность и другие связанные с этим параметры различных технологических процессов.

Движения "робота-паука", показанные на видеоролике, являются самыми простыми. Но исследователи уже работают в направлении создания более сложных видов движений, придавая графеновой пленке более сложные формы.

И самым главным преимуществом всего этого является то, что процессы получения и формовки графеновых листов быстры и недороги, а активация графена выполняется вспышкой света, которую можно получить при помощи обычной фотовспышки. А, изменяя количество и силу "активационных" вспышек можно регулировать величину реакции графеновой пленки на определенное изменение уровня влажности окружающей среды.

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