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Mercedes представил первый свой пикап

Сегодня, 00:17
Mercedes представил первый свой пикап


Mercedes-Benz представил новую модель X-Class — первый серийный пикап в собственной истории. На европейском рынке модель появится к концу текущего года. В течение следующих двух лет Mercedes-Benz X-Class начнет продаваться в Аргентине, ЮАР, Бразилии и Австралии, передает Аutonews.ru.

Автомобиль выполнили в стилистике одноименного концепт-кара, представленного в октябре прошлого года. X-Class был разработан совместно с Renault — немецкий пикап построен на одной платформе с Renault Alaskan и Nissan Navara.

Базовые модификации новинки будут оснащаться четырехцилиндровыми 2,3-литровым турбодизелем мощностью 163 л.с. (версия 220d). Этот же двигатель, но с дополнительной турбиной и иной степенью форсировки может выдавать 190 л.с. (версия 250d). На некоторых рынках автомобиль будет представлен в бензиновом исполнении (165 лошадиных сил).

В течение ближайших месяцев Mercedes планирует представить версию X-Class с дизельным V6 (3,0 л) мощностью 255 лошадиных сил.

Все модификации Mercedes X-Class, включая базовую, будут иметь одинаковую грузоподъемность — одну тонну. При этом масса буксируемого прицепа заявлена на уровне 3,5 тонны. Пикап получил ряд систем безопасности от легковых моделей Mercedes. Речь идет о системе автоматического торможения, кругового обзора и новой мультимедийной системе Command, в которую можно вставлять SIM-карту.

Серийный X-Class предложат в нескольких исполнениях: от версий для тяжелого бездорожья до «семейных» модификаций. Ранее немцы показали два исполнения новинки: Stylish explorer и Powerful adventurer. Первая предназначена по большей части для городской эксплуатации: у нее 22-дюймовые диски, подножки и дополнительные светодиодные элементы на кузове. Powerful adventurer оснащается лебедкой, дополнительной защитой кузова и внедорожными шинами.

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