WhatsApp частично заблокирован в Китае

Сегодня, 00:15

Мессенджер WhatsApp частично заблокирован на территории Китая c 18 июля, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Китайские пользователи жалуются на то, что они не могут отправить фото и видео, некоторые не могут отправить текстовые сообщения, сообщает kommersant.ru.



Советник по технической политике китайского правительства сообщил газете, что блокировкой WhatsApp местные чиновники хотят «показать, что делают свою работу» перед осенним съездом коммунистической партии. По его словам, несмотря на усиление борьбы с VPN, новые правила вряд ли полностью запретят китайцам пользоваться этими сервисами.

По данным The Wall Street Journal, WhatsApp не широко использовался китайцами, значительно проигрывая WeChat. Однако мессенджер был одним из приложений, с помощью которых пользователи могли безопасно общаться, поскольку сообщения в WhatsApp зашифрованы. Издание отмечает, что пока неясно, превратится ли частичная блокировка в полноценную или же работа мессенджера восстановится.

По версии журналистов, причиной блокировки WhatsApp могло стать желание китайцев попрощаться с нобелевским лауреатом премии мира Лю Сяобо, который умер 13 июля. 14 июля правительство Китая начало удалять из соцсетей информацию, связанную со смертью господина Сяобо, фильтрации подверглись также личные сообщения и фотографии в WeChat.

Напомним, в начале июня более 60 социальных сетей были заблокированы китайскими регуляторами за распространение «вульгарного контента» и оказание «негативного влияния на граждан».