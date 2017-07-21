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Искусственные плавающие острова - метод расширения жизненного пространства

21-07-2017, 09:26
Искусственные плавающие острова - метод расширения жизненного пространства


Нидерланды являются достаточно небольшой страной и для того, что бы поддержать темпы роста численности населения жители этой страны буквально отвоевывают у моря кусочки суши. И если для этого ранее хватало строительства многочисленных плотин и каналов, такой метод уже безнадежно устарел в настоящее время. Решением данной проблемы могут стать искусственные плавающие острова, идея создания которых была разработана специалистами Морского научно-исследовательского института (Maritime Research Institute Netherlands, MARIN).

Основой плавающих островов MARIN являются треугольные секции, соединяющиеся друг с другом модульным способом. Согласно расчетам, плавающие острова могут быть до 5 километров в диаметре, а назначение каждого из таких островов может быть совершенно разным. Некоторые из островов могут быть жилыми зонами, другие - общественными местами, третьи - плавучими доками и складами. Кроме этого, такие острова могут являться плавучими энергетическими станциями, превращающими в электричество энергию солнечного света, ветра и морских волн.

К сожалению, в данном деле существует целая масса неразрешенных вопросов, которые мешают сейчас оценить жизнеспособность проекта плавающих островов в целом. Исследователи института MARIN занимаются поиском наилучшего способа крепления треугольных секций друг к другу, способа "постановки на якорь" плавучего острова и других решений. Помимо этого ведутся исследования воздействия на конструкцию острова морского волнения, как наличие острова будет воздействовать на морскую окружающую среду и множество других вопросов подобного плана.

Искусственные плавающие острова - метод расширения жизненного пространства


Для поисков ответов на вышеупомянутые вопросы исследователи института MARIN проводят расчеты компьютерных моделей и проводят испытания модели плавучего острова, составленной из 87 секций. Эти испытания проводятся в специальном бассейне Offshore Basin, размером 40 на 40 метров, в помещении которого можно моделировать морской ветер, волнение и морские течения.

"Уровень моря повышается с каждым годом и площадь доступной для жизни суши уменьшается пропорционально. Из-за этого все больше людей концентрируется в больших городах, что является причиной массы проблем" - рассказывает Олаф Уоэлс (Olaf Waals), руководитель проекта плавающих островов института MARIN, - "Сдерживание моря при помощи строительства плотин уже не является эффективным решением, и строительство плавающих островов является одним из немногих альтернативных вариантов".

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