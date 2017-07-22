Amazon запустила собственную соцсеть Spark

Сегодня, 00:16

Компания Amazon, ядром которой является интернет-торговля, запустила собственную социальную сеть Spark. Основная ориентация сервиса будет направлена на приобретение пользователями товаров в интернет-магазине компании, сообщает RNS.



«Amazon Spark — это место, где можно обнаружить вещи и людей, разделяющих ваши интересы. Если вы ищете вдохновение для домашнего декора или обращаетесь за советом по поводу лучшей обуви на длинные дистанции, Spark поможет вам найти и купить истории и идеи от сообществ, которым нравится то, что нравится вам», — следует из описания соцсети на сайте компании.

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В настоящее время приложение доступно только на мобильных устройствах и только через приложение для iOS. Приложение для Android разработчики обещают запустить в ближайшее время.

В соцсети пользователи смогут группировать товары по интересам, выбирать понравившиеся, составлять отзывы на товары и делиться опытом использования, делать описания товаров и комментировать их.