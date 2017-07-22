Новости / KnowHow

Астрономы обнаружили самую маленькую звезду из всех известных на сегодняшний день

Вчера, 10:12
Астрономы обнаружили самую маленькую звезду из всех известных на сегодняшний день


Ученые-астрономы из Кембриджского университета обнаружили звезду, размер которой ненамного превышает размер Сатурна, что делает эту звезду, EBLM J0555-57Ab, самой маленькой из всех звезд, известных современной науке. Размер звезды EBLM J0555-57Ab уже практически равен физическому пределу, при которой термоядерный реактор звезды еще может перерабатывать в гелий свое водородное топливо. При этом, крошечная звезда является одним из самых плотных объектов, гравитация на ее поверхности в 300 раз превышает земную гравитацию.

"Наше открытие является демонстрацией того, насколько малы могут быть звезды" - рассказывает Александр фон Беттихер (Alexander von Boetticher), ведущий исследователь, - "Если бы во время формирования звезды EBLM J0555-57Ab ей не хватило совсем немного материи, реакции термоядерного синтеза в ее ядре никогда не зажгись бы, и вместо звезды образовался бы коричневый карлик".

До момента открытия звезды EBLM J0555-57Ab самой маленькой звездой считалась красная карликовая звезда OGLE-TR-122b, размер которой на 20 процентов превосходит размер самой большой планеты Солнечной системы, Юпитера, а масса составляет 0.07-0.08 от массы Солнца. Масса же звезды EBLM J0555-57Ab составляет 0.081 от массы Солнца, что говорит о большой плотности звездной материи. А сам факт наличия звезды EBLM J0555-57Ab позволяет ученым-астрономам надеяться на обнаружение звезд еще меньшего размера, но состоящих из более плотной материи.

Звезда EBLM J0555-57Ab находится на удалении 600 световых лет от Земли, и что еще более интересно, она входит в состав бинарной (двойной) звездной системы. Столь крошечная звезда была обнаружена в момент, когда она проходила между Землей и второй, более массивной и большой звездой системы, что она делает каждые 7.8 суток.

Исследования системы EBLM J0555-57A были проведены совместными усилиями ученых из университетов Кебриджа, Кила, Уорика, Лестера, и Св. Эндрюса при помощи астрономического инструмента WASP, предназначенного для поисков и исследований экзопланет. А сделанное открытие, как надеются ученые, является только первым из череды будущих подобных открытий, которые обогатят современную науку новыми знаниями.
  • Просмотров: 172
Похожие материалы
  • Астрономы обнаружили в Млечном Пути редкую массивную звезду, находящуюся на начальном этапе ее формирования Астрономы обнаружили в Млечном Пути редкую массивную звезду, находящуюся на начальном этапе ее формирования
  • Астрономы обнаружили аналог пояса Койпера в близлежащей звездной системе Астрономы обнаружили аналог пояса Койпера в близлежащей звездной системе
  • Астрономы обнаружили самую горячую звезду, температура которой в 42 раза превышает температуру Солнца Астрономы обнаружили самую горячую звезду, температура которой в 42 раза превышает температуру Солнца
  • Астрономы обнаружили две огромные звезды, слившиеся в Астрономы обнаружили две огромные звезды, слившиеся в "поцелуе" перед катастрофическим концом
  • Астрономы обнаружили редкую планету, находящуюся в благоприятной зоне двойной звездной системы Астрономы обнаружили редкую планету, находящуюся в благоприятной зоне двойной звездной системы
    • Отзывы читателей
    Астрономы обнаружили самую маленькую звезду из всех известных на сегодняшний день Астрономы обнаружили самую маленькую звезду из всех известных на сегодняшний день KnowHow Вчера, 10:12
    Создан крошечный полимерный Создан крошечный полимерный "робот", передвигающийся как гусеница под воздействием света KnowHow Вчера, 10:11
    Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее Государство Вчера, 00:28
    ExxonMobil подал иск к Министерству финансов США ExxonMobil подал иск к Министерству финансов США Государство Вчера, 00:25
    Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов Государство Вчера, 00:17
    Amazon запустила собственную соцсеть Spark Amazon запустила собственную соцсеть Spark Государство Вчера, 00:16
    BMW планирует отзыв 350 тысяч машин в Германии BMW планирует отзыв 350 тысяч машин в Германии Государство Вчера, 00:13
    Компьютеры научились читать Компьютеры научились читать "язык" тела человека KnowHow 21-07-2017, 09:27
    Искусственные плавающие острова - метод расширения жизненного пространства Искусственные плавающие острова - метод расширения жизненного пространства KnowHow 21-07-2017, 09:26
    Arp 299 - галактика, в недрах которой идут самые интенсивные процессы формирования новых звезд Arp 299 - галактика, в недрах которой идут самые интенсивные процессы формирования новых звезд KnowHow 21-07-2017, 09:26
    Графеновый Графеновый "робот-паук", который не нуждается в источнике энергии для перемещения KnowHow 20-07-2017, 09:36
    ДНК живых микроорганизмов - новое место для хранения ваших фото и видео ДНК живых микроорганизмов - новое место для хранения ваших фото и видео KnowHow 20-07-2017, 09:36
    Астрономы обнаружили молодую звездную систему, Астрономы обнаружили молодую звездную систему, "атмосфера" которой насыщена молекулами органических соединений KnowHow 20-07-2017, 09:36
    Google запустил персонализированный мобильный поиск Google запустил персонализированный мобильный поиск Государство 20-07-2017, 00:31
    Amazon готовит к выпуску собственный мессенджер Amazon готовит к выпуску собственный мессенджер Государство 20-07-2017, 00:19
    Mercedes представил первый свой пикап Mercedes представил первый свой пикап Государство 20-07-2017, 00:17
    Daimler потратит 220 млн евро на снижение вредных выбросов Daimler потратит 220 млн евро на снижение вредных выбросов Государство 20-07-2017, 00:16
    WhatsApp частично заблокирован в Китае WhatsApp частично заблокирован в Китае Государство 20-07-2017, 00:15
    Разработана технология, позволяющая превратить аудиозапись в полноценное видео говорящего человека Разработана технология, позволяющая превратить аудиозапись в полноценное видео говорящего человека KnowHow 19-07-2017, 09:11
    НАСА начинает работы по созданию универсального геологического НАСА начинает работы по созданию универсального геологического "трикодера" для исследований на Марсе и Луне KnowHow 19-07-2017, 09:11