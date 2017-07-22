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BMW планирует отзыв 350 тысяч машин в Германии

Сегодня, 00:13
BMW планирует отзыв 350 тысяч машин в Германии


Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) планирует отозвать 350 тыс. автомобилей в Германии, чтобы улучшить систему выброса вредных веществ в атмосферу, сообщили представители компании таблоиду Bild.

По данным издания, отзыв затронет автомобили BMW с дизельными двигателями экологического класса Евро-5, сообщает ПРАЙМ.


BMW планирует отзыв 350 тысяч машин в Германии

Daimler потратит 220 млн евро на снижение вредных выбросов

Во вторник немецкий автоконцерн Daimler AG сообщил об отзыве более 3 млн автомобилей с дизельными двигателями в Европе, чтобы улучшить систему выбросов. Автоконцерн принял комплексный план по дизельным двигателям, который подразумевает их обновление, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Компания инвестирует около 220 млн евро в эту инициативу.

Ранее СМИ писали, что Daimler с 2008 по 2016 год продавал на американском и европейском рынках автомобили с недопустимо высоким уровнем выбросов вредных веществ. Так, по данным газеты Sueddeutsche Zeitung, за восемь лет концерн продал более 1 млн таких транспортных средств.

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