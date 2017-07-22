Новости / Государство

Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов

Сегодня, 00:17
Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов


Инвестиционный банк Goldman Sachs в своем обзоре от 18 июля порекомендовал инвесторам зафиксировать прибыль по спекулятивным сделкам carry trade (игра на процентных ставках) с несколькими валютами развивающихся стран, включая рубль, а также вывести средства из этих активов, пишет РБК.

Как отмечают стратеги инвестбанка Камакшья Триверди, Цезарь Маасри и Иэн Томб, эти валюты практически исчерпали потенциал роста.

Восемь месяцев назад Goldman Sachs рекомендовал своим клиентам покупать в рамках операций carry trade бразильский реал, российский рубль, индийскую рупию и южноафриканский рэнд в равных долях, а также держать «короткие позиции» в южнокорейском воне и сингапурском долларе. Эта стратегия была продиктована возросшей нестабильностью на американском рынке после избрания Дональда Трампа президентом США в ноябре прошлого года, на фоне которой возрос интерес инвесторов к развивающимся рынкам, пишут авторы обзора.

Указанные четыре валюты, в том числе рубль, выглядели в то время недооцененными.


Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов

Как может завершиться эпоха с долларовым акцентом?

«Они были „несправедливо наказанными“, что подтверждали сильные фундаментальные показатели их стран-эмитентов — хороший платежный баланс, замедляющаяся инфляция и перспективы экономического роста», — отмечает Goldman Sachs.

Несмотря на то, что инвестиции в корзину этих валют превзошли ожидания инвестбанка — его клиенты смогли заработать на этой стратегии порядка 10%, аналитики Goldman Sachs больше не считают такие операции актуальными. По их мнению, сейчас на валютном рынке есть более интересные с точки зрения потенциальной доходности инструменты. Прежде всего это мексиканский песо и турецкая лира — благодаря высоким реальным ставкам и замедлению инфляции в Мексике и Турции. Также стратеги Goldman Sachs видят потенциал роста у перуанского сола, польского злотого, чешской кроны и тайского бата.

Сделки carry trade считаются одной из главных причин укрепления рубля с конца прошлого года. Во многом благодаря им курс российской валюты продолжал расти даже на фоне повышения ставки ФРС в марте. По данным Банка России, в июне доля иностранных инвесторов на рынке ОФЗ достигла максимума за 12 месяцев, составив 30,7%.

  • Просмотров: 70
Похожие материалы
  • Goldman Sachs сохраняет веру в доллар Goldman Sachs сохраняет веру в доллар
  • Goldman советует инвесторам делать ставки на валюты стран БРИКС Goldman советует инвесторам делать ставки на валюты стран БРИКС
  • Goldman Sachs ждет роста развивающихся экономик Goldman Sachs ждет роста развивающихся экономик
  • Deutsche Bank посоветовал инвестировать в рубль Deutsche Bank посоветовал инвестировать в рубль
  • Аналитики рекомендуют инвесторам сосредоточиться на России и Бразилии Аналитики рекомендуют инвесторам сосредоточиться на России и Бразилии
    • Отзывы читателей
    Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее Государство Сегодня, 00:28
    ExxonMobil подал иск к Министерству финансов США ExxonMobil подал иск к Министерству финансов США Государство Сегодня, 00:25
    Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов Государство Сегодня, 00:17
    Amazon запустила собственную соцсеть Spark Amazon запустила собственную соцсеть Spark Государство Сегодня, 00:16
    BMW планирует отзыв 350 тысяч машин в Германии BMW планирует отзыв 350 тысяч машин в Германии Государство Сегодня, 00:13
    Графеновый Графеновый "робот-паук", который не нуждается в источнике энергии для перемещения KnowHow 20-07-2017, 09:36
    ДНК живых микроорганизмов - новое место для хранения ваших фото и видео ДНК живых микроорганизмов - новое место для хранения ваших фото и видео KnowHow 20-07-2017, 09:36
    Астрономы обнаружили молодую звездную систему, Астрономы обнаружили молодую звездную систему, "атмосфера" которой насыщена молекулами органических соединений KnowHow 20-07-2017, 09:36
    Google запустил персонализированный мобильный поиск Google запустил персонализированный мобильный поиск Государство 20-07-2017, 00:31
    Amazon готовит к выпуску собственный мессенджер Amazon готовит к выпуску собственный мессенджер Государство 20-07-2017, 00:19
    Mercedes представил первый свой пикап Mercedes представил первый свой пикап Государство 20-07-2017, 00:17
    Daimler потратит 220 млн евро на снижение вредных выбросов Daimler потратит 220 млн евро на снижение вредных выбросов Государство 20-07-2017, 00:16
    WhatsApp частично заблокирован в Китае WhatsApp частично заблокирован в Китае Государство 20-07-2017, 00:15
    Разработана технология, позволяющая превратить аудиозапись в полноценное видео говорящего человека Разработана технология, позволяющая превратить аудиозапись в полноценное видео говорящего человека KnowHow 19-07-2017, 09:11
    НАСА начинает работы по созданию универсального геологического НАСА начинает работы по созданию универсального геологического "трикодера" для исследований на Марсе и Луне KnowHow 19-07-2017, 09:11
    Астрономы обнаружили самую яркую из всех известных галактик Астрономы обнаружили самую яркую из всех известных галактик KnowHow 18-07-2017, 09:14
    Прыгающий робот Salto получил возможность маневрировать в воздухе Прыгающий робот Salto получил возможность маневрировать в воздухе KnowHow 18-07-2017, 09:13
    В Центре стратегических разработок и анализа Администрации президента новый глава В Центре стратегических разработок и анализа Администрации президента новый глава Государство 18-07-2017, 00:32
    Ангела Меркель намерена оставаться канцлером до 2021 года Ангела Меркель намерена оставаться канцлером до 2021 года Государство 18-07-2017, 00:32
    Moody’s подтвердило корпоративный рейтинг Продкорпорации Moody’s подтвердило корпоративный рейтинг Продкорпорации Государство 18-07-2017, 00:21