Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов

Сегодня, 00:17

Инвестиционный банк Goldman Sachs в своем обзоре от 18 июля порекомендовал инвесторам зафиксировать прибыль по спекулятивным сделкам carry trade (игра на процентных ставках) с несколькими валютами развивающихся стран, включая рубль, а также вывести средства из этих активов, пишет РБК.



Как отмечают стратеги инвестбанка Камакшья Триверди, Цезарь Маасри и Иэн Томб, эти валюты практически исчерпали потенциал роста.

Восемь месяцев назад Goldman Sachs рекомендовал своим клиентам покупать в рамках операций carry trade бразильский реал, российский рубль, индийскую рупию и южноафриканский рэнд в равных долях, а также держать «короткие позиции» в южнокорейском воне и сингапурском долларе. Эта стратегия была продиктована возросшей нестабильностью на американском рынке после избрания Дональда Трампа президентом США в ноябре прошлого года, на фоне которой возрос интерес инвесторов к развивающимся рынкам, пишут авторы обзора.

Указанные четыре валюты, в том числе рубль, выглядели в то время недооцененными.

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«Они были „несправедливо наказанными“, что подтверждали сильные фундаментальные показатели их стран-эмитентов — хороший платежный баланс, замедляющаяся инфляция и перспективы экономического роста», — отмечает Goldman Sachs.

Несмотря на то, что инвестиции в корзину этих валют превзошли ожидания инвестбанка — его клиенты смогли заработать на этой стратегии порядка 10%, аналитики Goldman Sachs больше не считают такие операции актуальными. По их мнению, сейчас на валютном рынке есть более интересные с точки зрения потенциальной доходности инструменты. Прежде всего это мексиканский песо и турецкая лира — благодаря высоким реальным ставкам и замедлению инфляции в Мексике и Турции. Также стратеги Goldman Sachs видят потенциал роста у перуанского сола, польского злотого, чешской кроны и тайского бата.

Сделки carry trade считаются одной из главных причин укрепления рубля с конца прошлого года. Во многом благодаря им курс российской валюты продолжал расти даже на фоне повышения ставки ФРС в марте. По данным Банка России, в июне доля иностранных инвесторов на рынке ОФЗ достигла максимума за 12 месяцев, составив 30,7%.