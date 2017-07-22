Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее

Сегодня, 00:28

Финансовые условия на мировых рынках стали благоприятнее, чем год назад, и такая тенденция, вероятно, сохранится благодаря усилению роста мировой экономики и стабильности банковской отрасли, говорится в обзоре рейтингового агентства Moody’s Investors Service. Об этом пишет Интерфакс-Казахстан.

По оценкам Moody’s, системные риски на мировых финансовых рынках в последние шесть месяцев были сдержанными.

«Вместе с тем наблюдаются потенциальные понижательные риски, связанные с волатильностью на финансовых рынках из-за повышенных цен на активы, при этом прогноз для банковского сектора Латинской Америки и СНГ выглядит довольно уязвимым», — отмечает один из авторов обзора, управляющий директор Moody’s по кредитной стратегии Колин Эллис.



Moody’s ожидает, что рост экономики в странах G20 усилится до немногим более 3% в 2017—2018 годах с 2,6% в 2016 году.

Агентство обращает внимание на снижение валютных рисков благодаря ослаблению политической неопределенности, в том числе после недавних выборов в Европе. Неопределенность, связанная с денежно-кредитной политикой, также уменьшается, но пока остается повышенной.