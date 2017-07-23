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"Фейерверк" в молодой Вселенной указывает на неточность современных теорий о процессах звездообразования

23-07-2017, 12:05
"Фейерверк" в молодой Вселенной указывает на неточность современных теорий о процессах звездообразования


Если сделанное недавно астрономами открытие найдет некоторое количество дополнительных подтверждений, то ученым только и останется, что выбросить в мусорный ящик книги, в которых написаны некоторые из теорий, объясняющих процессы звездообразования, формирования и дальнейшего развития галактик. Упомянутое открытие было сделано при помощи космического телескопа Hubble Space Telescope, который сделал снимок древней, образовавшейся 2.7 миллиарда лет спустя момента Большого Взрыва, галактики SGAS J111020.0+645950.8.

"Камнем преткновения" нового открытия является факт наличия в галактике двух дюжин областей, в которых идут интенсивные процессы формирования новых звезд. Однако, размеры этих "звездных родильных домов" составляют от 200 до 300 световых лет. Такая плотная упаковка областей интенсивного звездообразования в одной галактике позволила Джейн Ригби (Jane Rigby), ученой из НАСА, уподобить эту область пространства фейерверку, происходящему в космических масштабах. 200 -300 световых лет - это достаточно большие области пространства, но согласно имеющимся теориям, размеры областей интенсивного звездообразования в галактиках соответствующего возраста и размеров должны быть минимум 3 тысячи световых лет.

"Фейерверк" в молодой Вселенной указывает на неточность современных теорий о процессах звездообразования


Астрономы сделали открытие, благодаря известному эффекту гравитационной линзы, когда свет от далекого космического объекта преломляется и фокусируется под воздействием гравитации находящегося на его пути промежуточного массивного космического объекта, галактического кластера SDSS J1110+6459 в данном случае. Эта гравитационная линза позволила сразу увеличить размер изображения далекой галактики в 30 раз, что дало астрономам возможность рассмотреть даже отдельные звезды. Естественно, что гравитационная линза не дает сразу высококачественного изображения, для компенсации гравитационных искажений ученым пришлось использовать сложную математическую обработку на компьютере.

Пока еще ученым неизвестно, почему обнаруженные в галактике области интенсивного звездообразования имеют столь небольшие размеры, это им предстоит еще выяснить в ходе дополнительных наблюдений. И эти дополнительные наблюдения будут проведены уже при помощи нового телескопа James Webb Space Telescope, "взгляд" которого будет способен проникать через облака пыли и газа, обнаруживая самые древние звезды и галактики. А данные, которые надеются получить ученые, позволят им объяснить некоторые аспекты истории развития галактики SGAS J111020.0+645950.8 и дать ответы на многочисленные вопросы, касающиеся процессов формирования новых звезд.
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