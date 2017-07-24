Bank of America выбрал новый финансовый хаб

Сегодня, 00:37

Еще один крупный мировой банк определился, куда переведет свою европейскую штаб-квартиру после Brexit. Bank of America выбрал для себя новый финансовый хаб в Дублине. Туда из Лондона переедет подразделение банка по рыночным операциям, пишет vestifinance.ru.



В столицу Ирландии переберется европейский штат BofA, отвечающий за инвестиционный банкинг. О планах банка сообщил главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан. Он пока затруднился ответить на вопрос, сколько именно сотрудников переедет работать в офисы банка в Дублине. В данный момент в ирландской столице занято 700 сотрудников BofA. В лондонском офисе банка работает 4500 человек.

Ранее на этой неделе Morgan Stanley выбрал себе новый торговый хаб в Европе. Американский банк переносит свою европейскую штаб-квартиру в Германию. По информации агентства Bloomberg, компания планирует переместить свой европейский брокерский бизнес из Лондона во Франкфурт-на-Майне. При этом часть операций по управлению активами будет перенесена в Дублин. Около 300 рабочих мест Morgan Stanley планирует создать в различных городах Европы, включая Париж. Во Франкфурте банк намерен нанять на работу 200 сотрудников.

Morgan Stanley переносит штаб-квартиру в Германию

Ранее в июле исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон заявил, что банк, по всей видимости, будет использовать Франкфурт в качестве места нахождения компании для своих европейских операций после выхода Британии из состава ЕС. Даймон также добавил, что рабочие места банка могут быть размещены и в других европейских странах.

Дублин также на очень хорошем счету у банкиров, и многие после Brexit думают переносить туда свои офисы. Крупные банки, страховщики и другие компании, оказывающие финансовые услуги, предпочитают переносить штаб-квартиры именно в столицу Ирландии. Таковы данные исследования консалтинговой компании EY (Ernst & Young).

Из 222 компаний, предоставляющих финансовые услуги, которые сотрудничают с EY, 59 заявили, что хотели бы перевести некоторых сотрудников или создать новое подразделение в ЕС после Brexit. 19 упомянули переезд в Дублин или Ирландию, что делает страну самым популярным местом переселения компаний. На втором месте — Франкфурт, его выбрали 18 компаний.

Barclays, старейший из четырех крупных банков Великобритании, является одним из банков, которые хотят перевести операции в Дублин. В январе сообщалось, что банк создаст там штаб-квартиру после Brexit.