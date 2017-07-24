Новости / Государство

Bank of America выбрал новый финансовый хаб

Сегодня, 00:37
Bank of America выбрал новый финансовый хаб


Еще один крупный мировой банк определился, куда переведет свою европейскую штаб-квартиру после Brexit. Bank of America выбрал для себя новый финансовый хаб в Дублине. Туда из Лондона переедет подразделение банка по рыночным операциям, пишет vestifinance.ru.

В столицу Ирландии переберется европейский штат BofA, отвечающий за инвестиционный банкинг. О планах банка сообщил главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан. Он пока затруднился ответить на вопрос, сколько именно сотрудников переедет работать в офисы банка в Дублине. В данный момент в ирландской столице занято 700 сотрудников BofA. В лондонском офисе банка работает 4500 человек.

Ранее на этой неделе Morgan Stanley выбрал себе новый торговый хаб в Европе. Американский банк переносит свою европейскую штаб-квартиру в Германию. По информации агентства Bloomberg, компания планирует переместить свой европейский брокерский бизнес из Лондона во Франкфурт-на-Майне. При этом часть операций по управлению активами будет перенесена в Дублин. Около 300 рабочих мест Morgan Stanley планирует создать в различных городах Европы, включая Париж. Во Франкфурте банк намерен нанять на работу 200 сотрудников.


Bank of America выбрал новый финансовый хаб

Morgan Stanley переносит штаб-квартиру в Германию

Ранее в июле исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон заявил, что банк, по всей видимости, будет использовать Франкфурт в качестве места нахождения компании для своих европейских операций после выхода Британии из состава ЕС. Даймон также добавил, что рабочие места банка могут быть размещены и в других европейских странах.

Дублин также на очень хорошем счету у банкиров, и многие после Brexit думают переносить туда свои офисы. Крупные банки, страховщики и другие компании, оказывающие финансовые услуги, предпочитают переносить штаб-квартиры именно в столицу Ирландии. Таковы данные исследования консалтинговой компании EY (Ernst & Young).

Из 222 компаний, предоставляющих финансовые услуги, которые сотрудничают с EY, 59 заявили, что хотели бы перевести некоторых сотрудников или создать новое подразделение в ЕС после Brexit. 19 упомянули переезд в Дублин или Ирландию, что делает страну самым популярным местом переселения компаний. На втором месте — Франкфурт, его выбрали 18 компаний.

Barclays, старейший из четырех крупных банков Великобритании, является одним из банков, которые хотят перевести операции в Дублин. В январе сообщалось, что банк создаст там штаб-квартиру после Brexit.

  • Просмотров: 134
Похожие материалы
  • Bank of America открыл три отделения без персонала Bank of America открыл три отделения без персонала
  • Brexit в пять раз увеличивает шансы развала еврозоны Brexit в пять раз увеличивает шансы развала еврозоны
  • Из-за Brexit японские компании выведут штаб-квартиры из Британии Из-за Brexit японские компании выведут штаб-квартиры из Британии
  • Европейский банковский регулятор покинет Лондон в случае Brexit Европейский банковский регулятор покинет Лондон в случае Brexit
  • Как крупные банки в Лондоне готовятся к Brexit Как крупные банки в Лондоне готовятся к Brexit
    • Отзывы читателей
    Natura Siberica откроет магазины Organic Shop в Германии Natura Siberica откроет магазины Organic Shop в Германии Государство Сегодня, 00:39
    Bank of America выбрал новый финансовый хаб Bank of America выбрал новый финансовый хаб Государство Сегодня, 00:37
    Facebook разрабатывает модульный смартфон Facebook разрабатывает модульный смартфон Государство Сегодня, 00:34
    Бауыржан Байбек: Это пример того, как нельзя строить Бауыржан Байбек: Это пример того, как нельзя строить Государство Сегодня, 00:32
    S&P подтвердило рейтинг Тенгизшевройл S&P подтвердило рейтинг Тенгизшевройл Государство Сегодня, 00:12
    Астрономы обнаружили самую маленькую звезду из всех известных на сегодняшний день Астрономы обнаружили самую маленькую звезду из всех известных на сегодняшний день KnowHow 22-07-2017, 10:12
    Создан крошечный полимерный Создан крошечный полимерный "робот", передвигающийся как гусеница под воздействием света KnowHow 22-07-2017, 10:11
    Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее Государство 22-07-2017, 00:28
    ExxonMobil подал иск к Министерству финансов США ExxonMobil подал иск к Министерству финансов США Государство 22-07-2017, 00:25
    Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов Государство 22-07-2017, 00:17
    Amazon запустила собственную соцсеть Spark Amazon запустила собственную соцсеть Spark Государство 22-07-2017, 00:16
    BMW планирует отзыв 350 тысяч машин в Германии BMW планирует отзыв 350 тысяч машин в Германии Государство 22-07-2017, 00:13
    Компьютеры научились читать Компьютеры научились читать "язык" тела человека KnowHow 21-07-2017, 09:27
    Искусственные плавающие острова - метод расширения жизненного пространства Искусственные плавающие острова - метод расширения жизненного пространства KnowHow 21-07-2017, 09:26
    Arp 299 - галактика, в недрах которой идут самые интенсивные процессы формирования новых звезд Arp 299 - галактика, в недрах которой идут самые интенсивные процессы формирования новых звезд KnowHow 21-07-2017, 09:26
    Графеновый Графеновый "робот-паук", который не нуждается в источнике энергии для перемещения KnowHow 20-07-2017, 09:36
    ДНК живых микроорганизмов - новое место для хранения ваших фото и видео ДНК живых микроорганизмов - новое место для хранения ваших фото и видео KnowHow 20-07-2017, 09:36
    Астрономы обнаружили молодую звездную систему, Астрономы обнаружили молодую звездную систему, "атмосфера" которой насыщена молекулами органических соединений KnowHow 20-07-2017, 09:36
    Google запустил персонализированный мобильный поиск Google запустил персонализированный мобильный поиск Государство 20-07-2017, 00:31
    Amazon готовит к выпуску собственный мессенджер Amazon готовит к выпуску собственный мессенджер Государство 20-07-2017, 00:19