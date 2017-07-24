Бауыржан Байбек: Это пример того, как нельзя строить

Сегодня, 00:32

Аким Алматы Бауыржан Байбек провел выездное совещание по реализации новой программы по сносу ветхого жилья на 20172024 годы. Он также проинспектировал дома, построенные в рамках программы «Ветхого жилья» по ул. Жандосова (между ул. Сулейменова и ул. Щепкина). Глава города раскритиковал качество их строительства, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе акима.

«Это пример того, как нельзя строить. Если возводится недорогое жилье, то это не значит, что оно должно быть некачественным», — отметил аким города.

Бауыржан Байбек поручил исправить все выявленные недостатки, а также обеспечить благоустройство прилегающей территории с посадкой деревьев и строительством детских и спортивных площадок, организацией доступной среды для маломобильных групп населения.

В рамках программы по сносу ветхого жилья на 20172024 годы на территории города планируется реновациировать 1 тыс. 34 ветхих жилых строения. Порядка 10 тыс. алматинских семей улучшат свои жилищные условия. Для жителей города дополнительно будут введены более 30 тыс. квартир по доступным ценам с обеспечением новыми объектами социального назначения, в том числе школами, детскими садами, поликлиниками, а также модернизацией инженерных коммуникаций, благоустройством территории и др. Для этого в ближайшие семь лет в экономику города будут привлечены инвестиции на общую сумму порядка 400 млрд тенге с созданием более 70 тыс. новых рабочих мест.

«Наша цель не только в обновлении жилых домов, но и в снижении цен на жилье, открытии новых рабочих мест и привлечении инвестиций. Глава государства дал поручение о необходимости строительства не только в рамках программы „Нурлы жер“, но и за счет привлечения внебюджетных средств. У нас в городе для этого есть все условия, и мы будем продолжать работать в этом направлении», — сказал Бауыржан Байбек.

Аким Алматы отметил, что при проектировании и строительстве нового жилья необходимо соблюдать нормативы с учетом возрастающей нагрузки на коммуникации и сети, а также акцентировал внимание уполномоченных органов на обеспечении надлежащей инфраструктуры на придомовых территориях новостроек.