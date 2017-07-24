Facebook разрабатывает модульный смартфон

Сегодня, 00:34

Один из патентов США частично раскрыл суть строжайше засекреченного проекта Facebook по созданию собственного смартфона: устройство получит искусственный интеллект, функцию голосового помощника и мощную камеру, пишет cnews.ru.



Так, согласно описанию патента US2017/208 700 A1, зарегистрированного на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO), в Facebook в строжайшем секрете ведутся разработки универсального модульного смартфона с поддержкой искусственного интеллекта. Патент, выданный на устройство Modular Electromechanical Device, описывает «универсальное устройство», объединяющее функциональность смартфона, голосового помощника и множества других актуальных гаджетов, аппаратная и программная замена которых будет возможна «на лету» по модульному принципу.

Кроме того, патентная заявка раскрывает некоторые интересные подробности тайного проекта. В частности, модульность системы в заявке описывается как «шасси, напечатанное на 3D-принтере» с проводной инфраструктурой, к которому подключаются вторичные вычислительные и вспомогательные модули. Список модулей включает динамик, микрофон, сенсорный дисплей, GPS-модуль, термометр, «функциональность телефона» и т. д.

«Как правило, аппаратные компоненты, входящие в состав бытовой электроники и считающиеся устаревшими, по-прежнему пригодны для дальнейшего использования», — говорится в описательной части патента. — В то же время, эти аппаратные компоненты не используются повторно в связи с тем, что потребительские электронные устройства проектируются как закрытые системы. С потребительской точки зрения, короткий жизненный цикл бытовой электроники дорог и расточителен".

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Согласно описанию, аппаратные заменяемые модули собранной по собственному вкусу пользователя конфигурации подключаются к базовому вычислительному «на лету» (plug-and-play). Затем вычислительный модуль подключается к серверу скачивает все программное обеспечение, необходимое для функционирования подключенных модулей.

Судя по описанию патента, одним из ключевых компонентов будущего модульного смартфона Facebook станет интеллектуальный голосовой помощник — по образу и подобию Amazon Alexa, Google Assistant или Samsung Bixby.

По данным собственных источников издания The Business Insider, над проектом модульного смартфона Facebook работает подразделение «Building 8». Команда, по данным источника, сейчас «серьезно сфокусирована на разработке новейшей камеры и технологии машинного обучения».

Свой первый смартфон компания Facebook пыталась сделать в содружестве с HTC еще в 2013 г., однако тогда проект закончился полным провалом.



