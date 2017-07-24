S&P подтвердило рейтинг Тенгизшевройл

Сегодня, 00:12

S&P Global Ratings подтвердило корпоративный кредитный рейтинг «BBB» казахстанской нефтяной компании ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО). Прогноз изменения рейтингов — «негативный», также подтвержден рейтинг ТШО по национальной шкале на уровне «kzAA+». Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.



«Подтверждение рейтингов ТШО обусловлено нашим мнением о том, что операционные и финансовые показатели ТШО в целом по-прежнему соответствуют ожиданиям нашего базового сценария, в то время как компания продолжает выполнение проекта по расширению бизнеса, который нацелен на увеличение объемов нефтедобычи к 2022 году», — сообщили в S&P.

При этом аналитики считают, что сильные стороны основного бизнеса компании помогут ей реализовать крупный инвестиционный проект, несмотря на ожидаемое генерирование значительной отрицательной величины свободного денежного потока от операционной деятельности в ближайшие несколько лет.

«Мы также полагаем, что доступность финансирования для покрытия всех расходов по проекту, очень длительные сроки погашения долговых обязательств и текущая поддержка в виде механизма привлечения денежных средств со стороны акционеров позитивно влияют на кредитоспособность ТШО», — сообщает S&P.

Проект расширения ТШО должен принести 12 млрд тенге инвестиций

ТШО разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана — Тенгиз. На долю компании приходится около 34% совокупного объема нефтедобычи и 29% запасов нефти Республики Казахстан. Объем добычи ТШО составляет около 784 тыс. баррелей легкой низкосернистой нефти в сутки, и после завершения крупного проекта по расширению производства ТШО планирует увеличить добычу до более чем 1 млн барр./сут. Размер инвестиций в рамках проекта по расширению производства составляет около 41,2 млрд долларов.

«Мы полагаем, что ТШО будет финансировать проект за счет привлечения заемных средств в размере 21,5 млрд долларов, включая выпуски облигаций и приоритетные кредиты со стороны акционеров, имеющие права требования одинаковой срочности (pari passu), а также за счет денежного потока от операционной деятельности», — считают эксперты агентства.

S&P может пересмотреть прогноз по рейтингам ТШО на «стабильный» в случае аналогичного рейтингового действия в отношении суверенных рейтингов Республики Казахстан.