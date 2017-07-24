Новости / Государство

S&P подтвердило рейтинг Тенгизшевройл

Сегодня, 00:12
S&P подтвердило рейтинг Тенгизшевройл


S&P Global Ratings подтвердило корпоративный кредитный рейтинг «BBB» казахстанской нефтяной компании ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО). Прогноз изменения рейтингов — «негативный», также подтвержден рейтинг ТШО по национальной шкале на уровне «kzAA+». Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Подтверждение рейтингов ТШО обусловлено нашим мнением о том, что операционные и финансовые показатели ТШО в целом по-прежнему соответствуют ожиданиям нашего базового сценария, в то время как компания продолжает выполнение проекта по расширению бизнеса, который нацелен на увеличение объемов нефтедобычи к 2022 году», — сообщили в S&P.

При этом аналитики считают, что сильные стороны основного бизнеса компании помогут ей реализовать крупный инвестиционный проект, несмотря на ожидаемое генерирование значительной отрицательной величины свободного денежного потока от операционной деятельности в ближайшие несколько лет.

«Мы также полагаем, что доступность финансирования для покрытия всех расходов по проекту, очень длительные сроки погашения долговых обязательств и текущая поддержка в виде механизма привлечения денежных средств со стороны акционеров позитивно влияют на кредитоспособность ТШО», — сообщает S&P.


S&P подтвердило рейтинг Тенгизшевройл

Проект расширения ТШО должен принести 12 млрд тенге инвестиций

ТШО разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана — Тенгиз. На долю компании приходится около 34% совокупного объема нефтедобычи и 29% запасов нефти Республики Казахстан. Объем добычи ТШО составляет около 784 тыс. баррелей легкой низкосернистой нефти в сутки, и после завершения крупного проекта по расширению производства ТШО планирует увеличить добычу до более чем 1 млн барр./сут. Размер инвестиций в рамках проекта по расширению производства составляет около 41,2 млрд долларов.

«Мы полагаем, что ТШО будет финансировать проект за счет привлечения заемных средств в размере 21,5 млрд долларов, включая выпуски облигаций и приоритетные кредиты со стороны акционеров, имеющие права требования одинаковой срочности (pari passu), а также за счет денежного потока от операционной деятельности», — считают эксперты агентства.

S&P может пересмотреть прогноз по рейтингам ТШО на «стабильный» в случае аналогичного рейтингового действия в отношении суверенных рейтингов Республики Казахстан.

  • Просмотров: 129
Похожие материалы
  • S&P Global Ratings подтвердил рейтинги Nostrum Oil and Gas на уровне В S&P Global Ratings подтвердил рейтинги Nostrum Oil and Gas на уровне В
  • Тенгизшевройлу присвоен кредитный рейтинг «ВВВ» Тенгизшевройлу присвоен кредитный рейтинг «ВВВ»
  • S&P подтвердило рейтинги Нефтяной страховой компании на уровне В S&P подтвердило рейтинги Нефтяной страховой компании на уровне В
  • Рейтинг КТЖ выведен из списка CreditWatch Рейтинг КТЖ выведен из списка CreditWatch
  • Рейтинги КазМунайГаза подтверждены на уровне ВВ+/kzAA- Рейтинги КазМунайГаза подтверждены на уровне ВВ+/kzAA-
    • Отзывы читателей
    Natura Siberica откроет магазины Organic Shop в Германии Natura Siberica откроет магазины Organic Shop в Германии Государство Сегодня, 00:39
    Bank of America выбрал новый финансовый хаб Bank of America выбрал новый финансовый хаб Государство Сегодня, 00:37
    Facebook разрабатывает модульный смартфон Facebook разрабатывает модульный смартфон Государство Сегодня, 00:34
    Бауыржан Байбек: Это пример того, как нельзя строить Бауыржан Байбек: Это пример того, как нельзя строить Государство Сегодня, 00:32
    S&P подтвердило рейтинг Тенгизшевройл S&P подтвердило рейтинг Тенгизшевройл Государство Сегодня, 00:12
    Астрономы обнаружили самую маленькую звезду из всех известных на сегодняшний день Астрономы обнаружили самую маленькую звезду из всех известных на сегодняшний день KnowHow 22-07-2017, 10:12
    Создан крошечный полимерный Создан крошечный полимерный "робот", передвигающийся как гусеница под воздействием света KnowHow 22-07-2017, 10:11
    Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее Государство 22-07-2017, 00:28
    ExxonMobil подал иск к Министерству финансов США ExxonMobil подал иск к Министерству финансов США Государство 22-07-2017, 00:25
    Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов Государство 22-07-2017, 00:17
    Amazon запустила собственную соцсеть Spark Amazon запустила собственную соцсеть Spark Государство 22-07-2017, 00:16
    BMW планирует отзыв 350 тысяч машин в Германии BMW планирует отзыв 350 тысяч машин в Германии Государство 22-07-2017, 00:13
    Компьютеры научились читать Компьютеры научились читать "язык" тела человека KnowHow 21-07-2017, 09:27
    Искусственные плавающие острова - метод расширения жизненного пространства Искусственные плавающие острова - метод расширения жизненного пространства KnowHow 21-07-2017, 09:26
    Arp 299 - галактика, в недрах которой идут самые интенсивные процессы формирования новых звезд Arp 299 - галактика, в недрах которой идут самые интенсивные процессы формирования новых звезд KnowHow 21-07-2017, 09:26
    Графеновый Графеновый "робот-паук", который не нуждается в источнике энергии для перемещения KnowHow 20-07-2017, 09:36
    ДНК живых микроорганизмов - новое место для хранения ваших фото и видео ДНК живых микроорганизмов - новое место для хранения ваших фото и видео KnowHow 20-07-2017, 09:36
    Астрономы обнаружили молодую звездную систему, Астрономы обнаружили молодую звездную систему, "атмосфера" которой насыщена молекулами органических соединений KnowHow 20-07-2017, 09:36
    Google запустил персонализированный мобильный поиск Google запустил персонализированный мобильный поиск Государство 20-07-2017, 00:31
    Amazon готовит к выпуску собственный мессенджер Amazon готовит к выпуску собственный мессенджер Государство 20-07-2017, 00:19