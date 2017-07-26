Global Finance назвал лучший цифровой банк Казахстана

Сегодня, 00:15

Банк Астаны стал лучшим в Казахстане Digital банком 2017 года по версии престижного журнала Global Finance. В рейтинг вошли глобальные и региональные банки, предоставляющие услуги digital banking. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.

Председатель правления Банка Астаны Искендер Майлибаев отметил, на сегодняшний день выпущено более 350 тысяч карт, банк активно развивает дистанционные каналы продаж. Более 80% заказов на карты приходят по цифровым каналам, без посещения отделения. К концу этого года планируется выпустить полмиллиона платежных карт.

«Банк уделяет большое внимание сотрудничеству с общепризнанными международными лидерами, такие как Warner Bros., Wargaming, Rovio Studio. Не так давно мы с успехом вышли на IPO, которое привлекло более 1700 новых частных инвесторов, превысив подписку с 2,5 млрд до 6,5 млрд тенге, что свидетельствует о высоком уровне доверия к нашему финансовому институту. Диджитализация — единственно правильный вектор развития, который мы определили для себя еще несколько лет назад», — прокомментировал Искендер Майлибаев.

Издатель Global Finance Джозеф Джиррапуто добавил, что будущее за цифровым банкингом.

«Корпоративные и розничные клиенты ожидают изменяющихся новых решений, и победители этого года ежедневно оправдывают подобные ожидания», — сказал он.

Банк Астаны был отмечен наравне с такими глобальными банками, как HSBC, CITI, DBS, Standard Chartered и другими. Решение принималось редакцией журнала и коллегией судей мирового класса из Infosys, глобального лидера в области консалтинга и технологий, с учетом поданных заявок, анализа рынка, данных, полученных от отраслевых аналитиков и руководителей компаний, а также других пользователей услуг digital banking.

Среди критериев оценки такие факторы, как сильная стратегия по привлечению и удержанию цифровых клиентов, успех в использовании клиентами цифровых услуг, рост диджитал клиентов, выбор банковских продуктов, ощутимые преимущества от диджитал инициатив, а также дизайн и удобство в использовании мобильного и интернет-банкинга и сайта.

Журнал Global Finance издается с 1987 года и насчитывает более 50 тысяч подписчиков в 191 стране мира. Аудитория журнала включает топ-менеджеров крупных международных корпораций и финансовых организаций, принимающих инвестиционные и стратегические решения, а также портфельных инвесторов. Журнал предлагает своим читателям аналитические материалы и обзоры по мировым финансовым рынкам. Штаб-квартира журнала находится в Нью-Йорке.