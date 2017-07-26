В Германии планируется создание самой большой и мощной в мире аккумуляторной батареи

Вчера, 09:21Буквально недавно мы рассказывали нашим читателям о том, что компания Tesla построит в Австралии самую большую в мире литий-ионную аккумуляторную батарею. Однако, представители немецкой энергетической компании Ewe Gasspeicher GmbH считают, что батарея компании Tesla недолго будет носить титул самой большой аккумуляторной батареи в мире. Уже сейчас компания Ewe Gasspeicher начала первые работы, которые, в конце концов, приведут к строительству новой потоковой окислительно-восстановительной аккумуляторной батареи, емкость и мощность которой позволят снабдить энергией 75 тысяч среднестатистических жилых домов.Потоковые окислительно-восстановительные аккумуляторные батареи аккумулируют энергию в виде жидких электролитов. В "сердце" такой батареи, ее электрохимической ячейки, текут два электролита, положительный католит и отрицательный анолит. Два потока жидкости разделены мембраной, которая позволяет перемещаться сквозь нее электронам и ионам. Когда такая батарея заряжается от внешнего источника энергии, электроны переходят из католита в анолит, а когда батарея отдает накопленную энергию - происходит обратный электрохимический процесс. "Заряженные" энергией жидкие электролиты накачиваются в отдельные резервуары, где они могут храниться в течение нескольких месяцев.Потоковая батарея Ewe Gasspeicher, получившая название brine4power, основана на технологии, разработанной специалистами из университета Фридриха Шиллера в Йене. В ней используются водно-солевые электролиты с активным полимерным наполнителем. Все используемые в электролите материалы более безвредны для окружающей среды, чем соединения, содержащие тяжелые металлы и серную кислоту, используемые в других типах потоковых окислительно-восстановительных аккумуляторных батарей.Батарея brine4power будет построена на месте газового хранилища в городе Йемгум. Она будет занимать две огромные естественные подземные полости, которые сейчас используются для хранения природного газа. Каждая из полостей имеет объем около 100 тысяч кубических метров, что даст потоковой батарее емкость до 700 МВт*ч при мощности 120 МВт."Количества электричества, сохраненного в этих двух подземных полостях, будет достаточно для снабжения электричеством большого города, такого как Берлин, в течение часа" - рассказывает Петер Шмидт (Peter Schmidt), один из директоров компании Ewe Gasspeicher GmbH, - "Это означает, что мы строим сейчас самую большую в мире аккумуляторную батарею".Но, прежде чем под аккумуляторную батарею brine4power будут отданы подземные солевые полости, будут проведены испытания системы, в которой электролит будет храниться в больших пластмассовых контейнерах. Опытный образец проточной аккумуляторной батареи будет готов к испытаниям в конце 2017 года, а на строительство полномасштабной батареи уйдет еще около шести лет.