Новая технология позволит пользоваться смартфоном в условиях отсутствия сигналов сотовых сетей

27-07-2017, 09:43Недавно организованная компания Sonnet из Торонто предлагает клиентам устройство, позволяющее им общаться и обмениваться данными в условиях отсутствия сигналов сотовых сетей. Предлагаемое устройство, размер которого сопоставим с размером гамбургера, представляет собой цифровую полнодуплексную радиостанцию, работающую в одном из диапазонов дальней радиосвязи. В основе этой системы лежат старые и проверенные временем технологии, но специалисты компании Sonnet добавили к ним несколько современных функциональных возможностей.Связь между смартфоном и внешней радиостанцией может осуществляться как по специальному кабелю, так и при помощи беспроводных технологий. Специализированное приложение, управляющее работой радиостанции, позволяет осуществлять передачу звуковой, текстовой, графической информации и других данных, к примеру, GPS-координат. Приемником всей этой информации выступает второй мобильный телефон, оснащенный оборудованием Sonnet и находящийся в радиусе действия радиопередатчика первого телефона. А вся передаваемая информация шифруется при помощи стандартного алгоритма AES.Система Sonnet начинает работать в условиях отсутствия сигналов сотовой связи и беспроводных сетей или когда сотовые сети перегружены в местах скопления большого количества людей. Еще одним вариантом использования системы Sonnet является использование ее в роли системы резервной связи в местах стихийных бедствий или техногенных катастроф. В данном случае каждое устройство Sonnet начинает работать в режиме ретранслятора, передавая данные по цепочке до тех пор пока их не получит телефон, находящийся в зоне покрытия сотовой сети или сети Wi-Fi.Для всяких экстренных случаев у устройства Sonnet имеется специальная функция, когда оно начинает передавать сигнал SOS на всех доступных его передатчику диапазонах частот. Этот сигнал может сопровождаться данными GPS-координат, по которым можно достаточно просто установить местоположение человека, попавшего в беду.В нормальных условиях дальность действия одного передатчика системы Sonnet составляет около 5 километров, а если передатчик поднять на возвышение, то дальность его действия может увеличиться в два раза. В городских условиях дальность связи составляет до двух километров. Встроенная в устройство литий-полимерная батарея обеспечивает 24 часа непрерывной работы устройства Sonnet, помимо этого, от нее можно произвести подзарядку батареи мобильного телефона.