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В Южной Корее будет построена самая большая плавающая солнечная электростанция, которая, вращаясь, будет следовать за движением Солнца

27-07-2017, 09:43
В Южной Корее будет построена самая большая плавающая солнечная электростанция, которая, вращаясь, будет следовать за движением Солнца


Solkiss, южнокорейская компания, специализирующаяся на технологиях солнечной энергетики, планирует в скором времени развернуть на поверхности водохранилища Deoku Reservoir плавающую солнечную электростанцию, мощностью 2.67 МВт. Мало того, что гальванические элементы этой электростанции будут плавать на поверхности воды, все они будут постоянно двигаться по кругу, следуя за движением Солнца на небе.

Для обеспечения синхронного движения понтонов с солнечными батареями специалисты компании Solkiss использовали одну из своих "фирменных" технологий. Поддержание оптимального угла между плоскостями солнечных батарей и положением Солнца обеспечивает 22-процентный прирост эффективности по сравнению с неподвижной солнечной батареей, установленной на суше. А по сравнению с любой другой плавающей электростанцией прирост эффективности составляет 16 процентов.

Станция на водохранилище Deoku Reservoir является не единственной, строительство которой запланировано компанией Solkiss. Еще две подобные электростанции меньших размеров и мощности планируется развернуть на водохранилище Myeoku Reservoir, и все три электростанции должны быть сданы в эксплуатацию к концу ноября текущего года. Когда эти электростанции объединятся в единую сеть, их суммарная мощность превысит 3 МВт.

В Южной Корее будет построена самая большая плавающая солнечная электростанция, которая, вращаясь, будет следовать за движением Солнца


Компания Solkiss уже получила известность в определенных кругах благодаря своей первой "вращающейся" электростанции, на которой и была опробована технология двигателей, перемещающих понтоны с солнечными батареями. Эта электростанция была развернута в водохранилище Anseong к югу от Сеула, а ее мощность составила 465 кВт.

И в заключение следует заметить, что строительство солнечных электростанций компанией Solkiss ведется в рамках южнокорейской правительственной программы, целью которой является снижение доли энергии, вырабатываемой экологически грязными электростанциями, ядерными и тепловыми, работающими на угле и мазуте.
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