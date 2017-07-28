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Moody’s: Межбанк Азербайджана вернется к прибыльности в 2018 году

Сегодня, 00:17
Moody’s: Межбанк Азербайджана вернется к прибыльности в 2018 году


Международное рейтинговое агентство Moody’s ожидает, что Международный банк Азербайджана (МБА) может выйти на прибыльность к концу 2018 года. Об этом передает Интерфакс-Азербайджан.

«Moody’s считает, что банк останется убыточным на протяжении 2017 года и может вернуться к прибыльности только к концу 2018 года при условии возобновления нового кредитования, что зависит от восстановления экономической ситуации в Азербайджане», — говорится в сообщении агентства.

Агентство отмечает, что реструктуризация дорогостоящих внешних обязательств банка в иностранной валюте уменьшит расходы на обслуживание долга, однако доходность банка будет по-прежнему низкой из-за отсутствия высокодоходных активов.

«Кроме того, существуют риски, связанные с остающейся открытой короткой валютной позицией (которая после реструктуризации составит около 1,2 млрд долларов, по сравнению с 2,8 млрд долларов на конец 2016 года), что делает банк уязвимым перед колебаниями валютных курсов», — говорится в сообщении.


Moody’s: Межбанк Азербайджана вернется к прибыльности в 2018 году

Эффект от вложений в Межбанк Азербайджана нужно измерять в долларах

По информации Moody’s, после успешного завершения реструктуризации внешних обязательств МБА переведет «плохие» активы в размере 4,9 млн манатов на баланс государственной небанковской кредитной организации «Аграркредит» и получит взамен векселя на 3 млрд долларов, гарантированные государством.

«Банк ожидает, что после реструктуризации коэффициент достаточности капитала первого уровня будет превышать необходимый минимум и составит около 13% (минимальные требования — 5%)» — говорится в пресс-релизе.

Moody’s ожидает улучшения качества активов банка после запланированной дополнительной передачи его плохих активов, которая должна быть завершена к концу 2017 года.

«Учитывая, что в целом около 75% кредитного портфеля банка будет передано „Аграркредиту“, рейтинговое агентство ожидает, что качество оставшейся части портфеля банка в размере 1,6 млрд манатов должно быть удовлетворительным. Тем не менее, неясны будущая андеррайтинговая политика и „аппетиты“ банка к риску, а также новые возможности для кредитования в Азербайджане», — отмечает агентство.

Как сообщалось ранее, МБА в 2015—2017 годах уже передал государственной НБКО «Аграркредит» «плохие» активы на общую сумму 11 млрд манатов. В целом в 2017 году МБА планирует передать активы на сумму 4,9 млрд манатов.


Moody’s: Межбанк Азербайджана вернется к прибыльности в 2018 году

Кредиторы Межбанка Азербайджана одобрили план реструктуризации

МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана планирует выпустить облигации на 2,4 млрд долларов.

Иностранные кредиторы МБА на заседании 18 июля озвучили итоговое решение по плану реструктуризации его внешних обязательств на 3,34 млрд долларов. Банку удалось получить согласие кредиторов, обладающих как минимум двумя третями от общего объема обязательств, для того, чтобы план был принят.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

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