Moody’s: прогноз суверенных рейтингов Казахстана «стабильный»

Сегодня, 00:22

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз долгосрочных суверенных рейтингов Казахстана с «негативного» на «стабильный». Об этом передает «Интерфакс».

Рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств Казахстана в иностранной валюте были подтверждены на уровне «Baa3».

Изменение прогноза и подтверждение рейтингов поддерживаются мнением Moody’s о постепенном приспособлении экономики, бюджета и банковской системы Казахстана к структурному снижению цен на нефть.

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"В частности, эффективные антикризисные меры правительства Казахстана в ответ на глобальный обвал цен на нефть, выраженные в антициклической политике государственных расходов и гибкости валютного курса, оказали поддержку экономике и укрепили устойчивость к финансовым трудностям в будущем; очень сильное финансовое положение лишь незначительно ухудшилось во время кризиса цен на нефть, несмотря на более высокие издержки в иностранной валюте и рекапитализацию некоторых банков, что обеспечило гибкость и достаточные финансовые ресурсы для управления потенциальными рисками на случай непредвиденных обязательств", — говорится в сообщении.

Недавние действия правительства по укреплению и рекапитализации банковской системы способствуют решению проблем платежеспособности банков. Однако все еще слабое качество активов, высокая депозитарная долларизациия и более высокая концентрация в банковской системе могут повлечь риски непредвиденных расходов для государства.