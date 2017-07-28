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"Умная" видеосистема распознает оружие сразу, как оно попадает в ее поле зрения

Вчера, 10:04
"Умная" видеосистема распознает оружие сразу, как оно попадает в ее поле зрения


Новая "умная" система видеонаблюдения поможет персоналу служб безопасности отслеживать наличие пистолетов и других видов оружия в таких местах, как аэропорты, вокзалы и общественные места. При помощи обычных систем наблюдения такой вид отслеживания требует огромного количества труда сотрудников, которые должны уделить некоторое время каждому человеку, что является непосильной задачей. Но система, разработанная исследователями из университета Гранады (University of Granada), Испания, делает все автоматически, распознавая и даже определяя тип оружия сразу, как только он попадает в ее поле зрения.

Следует отметить, что подобные системы уже давно не являются чем-то новым. Но у системы, разработанной испанцами, имеется одна особенность - она построена на базе нейронной сети и программного обеспечения искусственного интеллекта. Это, в свою очередь, означает, что система является самообучающейся и ее работа будет становиться все лучше и лучше буквально с каждым случаем обнаружения оружия.

Система анализирует видео с камер наблюдения в режиме реального времени. Для нормальной работы системе требуется всего пять кадров в секунду. При обнаружении оружия система подает сигнал, выводит кадр на экран компьютера и обводит изображение оружия красной рамкой.

Для проверки работоспособности системы исследователи пропустили через нее фильмы "Криминальное чтиво /Pulp Fiction" и "Миссия невыполнима /Mission Impossible". Качество этих фильмов было искусственно понижено до уровня качества съемки камерой видеонаблюдения с не очень высокой разрешающей способностью. И, несмотря на это, система справилась с поставленной задачей, продемонстрировав точность в 96.5 процентов.

Помимо прямого использования по назначению, такой же самый подход может использоваться для анализа видео, загруженных на сервисы YouTube и Facebook, с целью поиска съемок совершенных преступлений, терактов и т.п.
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