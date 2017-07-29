Новости / KnowHow

Новое керамическое покрытие сделает полеты на гиперзвуковых скоростях на шаг ближе к реальности

29-07-2017, 10:50
Новое керамическое покрытие сделает полеты на гиперзвуковых скоростях на шаг ближе к реальности


Идея полетов на гиперзвуковых скоростях витает в научном и технологическом мире уже достаточно долго. Но создание летательного аппарата, способного двигаться со скоростью от 5 Махов (6 125 километров в час) или быстрее, требует наличия новых материалов, некоторые из которых находятся еще на стадии разработки. К таким материалам можно смело отнести защитное покрытие аппаратов, материал, который без разрушения и деградации должен выдерживать длительный нагрев до температуры в 3 тысячи градусов Цельсия, возникающий из-за трения об воздух.

И даже если высокая температура не расплавит или деформирует края плоскостей, носовой обтекатель, лопасти турбин и другие элементы конструкции гиперзвукового летательного аппарата, это заставит материал, из которого изготовлены элементы, стать более тонким и хрупким, подверженным точечной коррозии из-за его интенсивного окисления при высокой температуре.

Группа исследователей из Манчестерского университета, Великобритания, и Центрального Южного университета, Китай, уже достаточно давно работала над поисками новых типов высокотемпературной керамики, не поддающейся окислению при высокой температуре, обладающей высокой прочностью и некоторой упругостью. Длительные поиски такой керамики дали результат - новый вид карбидного покрытия, которое, согласно результатам проведенных испытаний, в 12 раз по всем основным параметрам превосходит все виды известной высокотемпературной керамики, такой, как карбид циркония (ZrC).

Образцы новой керамики были изготовлены в Институте порошковой металлургии Центрального Южного университета, а дополнительная обработка и испытания этих образцов были проведены в лабораториях Манчестерского университета. Дополнительная обработка проводились при помощи установки Reactive Melt Infiltration (RMI), которая бомбардирует образцы материала разогретым до высокой температуры потоком ионов циркония, бора, титана и других элементов. Обычно воздействие высокой температуры "изгоняет" из состава керамики те элементы, которые придают ей высокие защитные свойства, что создает предпосылки для ее деградации. Обработка керамики на установке RMI позволила "насытить" ее дополнительными элементами, что сделало ее несколько тяжелее и более устойчивой к воздействию высоких температур.

"Найденная нами высокотемпературная керамика еще не дотягивает до идеала, она еще не выдерживает длительного пребывания в чрезвычайных условиях и дорога в производстве сама по себе. Тем не менее, все это является демонстрацией потенциала нового типа керамики с точки зрения уменьшения ее испарения и повышенной сопротивляемости окислению при высокой температуре" - рассказывает Пинг Ксиэо (Ping Xiao), профессор материаловедения Манчестерского университета, - "Помимо этого мы показали, что внедрение в состав керамики каркаса из углеродистых волокон является эффективным способом улучшения сопротивляемости материала разрушению от теплового воздействия".
  • Просмотров: 34
Похожие материалы
  • Найден новый жаропрочный состав, имеющий самую высокую на сегодняшний день точку плавления Найден новый жаропрочный состав, имеющий самую высокую на сегодняшний день точку плавления
  • Создан Создан "липкий" материал, сохраняющий свойства при экстремально низких и при экстремально высоких температурах
  • Графеновый Графеновый "гидравлический пресс" позволяет получить двухмерные материалы совершенно нового вида
  • Создан первый в своем роде высокотемпературный сверхпроводник, активируемый лазерным светом Создан первый в своем роде высокотемпературный сверхпроводник, активируемый лазерным светом
  • Разработан процесс трехмерной печати керамикой, способной выдерживать температуру до 1700 градусов Разработан процесс трехмерной печати керамикой, способной выдерживать температуру до 1700 градусов
    • Отзывы читателей
    На околоземную орбиту отправились прототипы первого На околоземную орбиту отправились прототипы первого "межзвездного космического аппарата" KnowHow Вчера, 10:11
    Создан лазер-на-чипе, обладающий рекордными на сегодняшний день характеристиками Создан лазер-на-чипе, обладающий рекордными на сегодняшний день характеристиками KnowHow Вчера, 10:11
    Компания Intel упаковала мощную нейронную сеть в размер USB-флешки Компания Intel упаковала мощную нейронную сеть в размер USB-флешки KnowHow Вчера, 10:11
    Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности Государство Вчера, 00:40
    Аким Карагандинской области озвучил премьер-министру ряд проблем Аким Карагандинской области озвучил премьер-министру ряд проблем Государство Вчера, 00:35
    В Алматы будут развивать горный туризм В Алматы будут развивать горный туризм Государство Вчера, 00:29
    Аналитики назвали заявление по прогнозу курса доллара 420450 безответственным Аналитики назвали заявление по прогнозу курса доллара 420450 безответственным Государство Вчера, 00:25
    EXPO 2017: куда сходить в ближайшие выходные EXPO 2017: куда сходить в ближайшие выходные Государство Вчера, 00:20
    Новое керамическое покрытие сделает полеты на гиперзвуковых скоростях на шаг ближе к реальности Новое керамическое покрытие сделает полеты на гиперзвуковых скоростях на шаг ближе к реальности KnowHow 29-07-2017, 10:50
    Ученые преодолели один из Ученые преодолели один из "невозможных" барьеров в области молекулярной электроники KnowHow 29-07-2017, 10:49
    "Умная" видеосистема распознает оружие сразу, как оно попадает в ее поле зрения KnowHow 28-07-2017, 10:04
    Новый наноматериал может стать основой защиты организма человека от космического излучения Новый наноматериал может стать основой защиты организма человека от космического излучения KnowHow 28-07-2017, 10:03
    Moody’s подтвердил рейтинги «Банка ЦентрКредит» на уровне «В2» Moody’s подтвердил рейтинги «Банка ЦентрКредит» на уровне «В2» Государство 28-07-2017, 00:34
    Moody’s: прогноз суверенных рейтингов Казахстана «стабильный» Moody’s: прогноз суверенных рейтингов Казахстана «стабильный» Государство 28-07-2017, 00:22
    300 казахстанцев получают теологическое образование за рубежом 300 казахстанцев получают теологическое образование за рубежом Государство 28-07-2017, 00:19
    Moody’s: Межбанк Азербайджана вернется к прибыльности в 2018 году Moody’s: Межбанк Азербайджана вернется к прибыльности в 2018 году Государство 28-07-2017, 00:17
    Facebook отчитался о росте чистой прибыли на 71% за квартал Facebook отчитался о росте чистой прибыли на 71% за квартал Государство 28-07-2017, 00:11
    В Южной Корее будет построена самая большая плавающая солнечная электростанция, которая, вращаясь, будет следовать за движением Солнца В Южной Корее будет построена самая большая плавающая солнечная электростанция, которая, вращаясь, будет следовать за движением Солнца KnowHow 27-07-2017, 09:43
    Создан первый в своем роде температурный датчик, практически не нуждающийся в энергии для своей работы Создан первый в своем роде температурный датчик, практически не нуждающийся в энергии для своей работы KnowHow 27-07-2017, 09:43
    Новая технология позволит пользоваться смартфоном в условиях отсутствия сигналов сотовых сетей Новая технология позволит пользоваться смартфоном в условиях отсутствия сигналов сотовых сетей KnowHow 27-07-2017, 09:43