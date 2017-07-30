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Аким Карагандинской области озвучил премьер-министру ряд проблем

Сегодня, 00:35
Аким Карагандинской области озвучил премьер-министру ряд проблем


Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов в ходе рабочего совещания с участием премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева попросил выделить из республиканского бюджета средства на реализацию ряда проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким региона озвучил пять просьб, адресованных главе кабинета министров.

«Первое — региону нужно новое здание для областной клинической больницы. Существующие корпуса 1940 и 1960 годов постройки. Помещения не соответствуют стандартам. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство новой многопрофильной больницы на 300 коек. Выделен земельный участок. Прошу рассмотреть вопрос выделения из республиканского бюджета на трехлетний период», — сказал аким Карагандинской области.

Второй вопрос — серьёзный дефицит базовых площадей испытывает областной онкологический диспансер, который является межрегиональным. По словам главы региона, «на сегодняшний день дефицит площадей составляет пять с половиной тысяч квадратных метров».


Аким Карагандинской области озвучил премьер-министру ряд проблем

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«Эту проблему решим строительством нового операционного блока. Это позволит снизить очередность, увеличить количество операций до 4 тысяч в год и открыть генетическую лабораторию. Ориентировочная стоимость строительства операционного блока — 2 с половиной миллиарда тенге. Просим поддержку государства», — выступил Ерлан Кошанов.

Третий вопрос — аким попросил у правительства более 12 млрд тенге на строительство теплопровода.

«У нас большие планы по строительству социального жилья, объектов соцкультбыта и бизнеса. Но в областном центре этот процесс тормозится из-за отсутствия тепловых мощностей. Модернизированная ТЭЦ-3 готова выдавать требуемые объемы, но для транспортировки нужен тепловывоз протяженностью 22 километра. Сумма составляет более 12 миллиардов тенге. Проект сейчас разрабатывается. Это позволит обеспечить теплом социальные и административные объекты, включая новые районы Караганды», — сказал Ерлан Кошанов.

Также аким области попросил выделить деньги на строительство водозабора для снабжения города Каражал и поселка Жайрем питьевой водой.

«Остро стоит вопрос обеспечения водой населения Каражала и Жайрема. В 2007 году в рамках госпрограммы „Питьевые воды“ было начато строительство водозабора. Строительство и монтаж были завершены в 2012 году. Но объект до сих пор не введен в эксплуатацию из-за некачественно выполненных работ. На данный момент встал вопрос второй очереди водозабора, который предусматривает восстановление и строительство. Просим поддержать финансированием», — сказал Ерлан Кошанов.

Пятая просьба, озвученная акимом, — вопрос качественного водоснабжения Жезказгана и Сатпаева.

«Семь лет там идет строительство водовода. Работы приостанавливались в 2012 году, потом были возобновлены. Согласно информации заказчика в лице министерства сельского хозяйства, в 2017 году планируется завершение проекта. Однако на данном объекте работы до сих пор не проводятся. Прошу вас принять меры», — сказал Ерлан Кошанов.

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев принял доклад на рассмотрение.

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