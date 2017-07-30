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Аналитики назвали заявление по прогнозу курса доллара 420450 безответственным

Сегодня, 00:25
Аналитики назвали заявление по прогнозу курса доллара 420450 безответственным


Аналитики Halyk Finance назвали заявления о том, что к концу года курс доллара может составить 420450 тенге безответственными. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

В последнее время опять начались спекуляции на тему резкой девальвации тенге. На днях, выступая на конференции в Алматы, представитель российской компании — форекс-дилера заявил следующее: «После завершения Expo 2017 Astana International, предполагаю, национальная валюта Казахстана девальвирует. К концу года курс может быть равен 420450 тенге за доллар. Стабильность тенге, которую мы наблюдаем сейчас, обусловлена политико-экономическим фактором. В Астане проходит ЭКСПО и будоражить иностранных инвесторов смысла нет».

Член правления Halyk Finance Мурат Темирханов считает это и подобные заявления, озвучиваемые для общественности, являются безответственными и, возможно, намеренными, чтобы искусственно дестабилизировать курс тенге.

«На сегодня национальная валюта находится в свободном плавании и ее курс достаточно волатилен. Отсутствуют какие-либо признаки фиксации курса тенге к доллару США как со стороны Национальный банк Казахстана, так и со стороны правительства. Сейчас государство не тратит валюту или другие средства на поддержание курса так, как это было до того, как тенге был реально отпущен в свободное плавание. Фундаментально на изменение курса влияют два основных фактора — цена на нефть и курс рубля к доллару. Это очевидно, поскольку платежный баланс страны находится в большой зависимости от экспорта нефти. Также он в достаточно сильно зависит от импорта из России, который в основном оплачивается в рублях», — отмечает аналитик.

Исходя из расчетов аналитиков Halyk Finance при негативном сценарии падения цены на нефть до 40 долларов за баррель и сохранении этой цены на долгий период курс тенге к доллару будет находиться в пределах 340360 тенге за доллар. Также они считают, что сегодняшний средний курс тенге к рублю (в районе 5,5 тенге за рубль) соответствует текущим фундаментальным факторам и он примерно сохраниться в горизонте до одного года.

«В целом, в этом году экономика Казахстана находится в хорошей форме. ВВП в первом полугодии показал неожиданно большой рост. Платежный баланс также в неплохой форме и не видно никаких негативных тенденций по нему. Дефицит республиканского бюджета меньше запланированных правительством цифр и нет признаков его резкого ухудшения к концу года. Нет никакого давления на валютные резервы Нацбанка и Нацфонда и их уровень находится на таком высоком уровне, что они легко смогут абсорбировать любые внешние и внутренние краткосрочные финансовые шоки», — отмечают аналитики Halyk Finance.

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