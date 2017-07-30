EXPO 2017: куда сходить в ближайшие выходные

EXPO 2017: куда сходить в ближайшие выходныеСегодня, 00:20
На ЭКСПО-2017 в Астане приготовлена грандиозная развлекательная программа для посетителей, на любой вкус. Ежедневно с раннего утра и до поздней ночи гости выставки смогут посетить ряд мероприятий, а также принять в них участие. Kapital.kz подготовил обзор мероприятий на ближайшие выходные.Программа мероприятий на 29 июля Празднование Национального дня Республики Парагвай
В рамках празднования запланирована обширная культурная программа, включающая музыкальные и танцевальные номера. Музыканты исполнят гуарани и польку, а танцоры выступят под удары парагвайской польки в традиционных парагвайских костюмах. Празднование завершится масштабным парадом.
Начало мероприятия в 11:00.Празднование Национального дня Республики Ангола
В рамках мероприятия гостям будет представлена увлекательная шоу-программа. Классический балет KILANDUKILU продемонстрирует национальный танец, а трубадуры DUO CANHOTO исполнят традиционные мелодии республики. Музыкант NELO DE CARVALHO порадует гостей выставки своим неподражаемым творчеством.
Начало мероприятия в 15:00.Концерт «Сальтарелло любви»
Регион Лацио совместно с Павильоном Италии приглашает всех на концерт «Сальтарелло любви», в исполнении оркестра народной итальянской музыки под руководством Амброджо Спаранья.
Начало мероприятия в 20:00 на сцене Национального дня.Концерт «Далатюнс: нео-этно-фолк группы «Аркаим и Алан»
В Зоне творческой энергии ЭКСПО-2017 состоится музыкальное исполнение «Далатюнс: нео-этно-фолк группы «Аркаим и Алан». В рамках проекта Dalatunes две группы музыкантов исполнят современные композиции в стиле этно-джаз на древних казахских инструментах. Слушатели смогут принять участие, создав собственную музыкальную композицию.
Начало концерта в 20:00.Шоу Comedy Club
Где: Холл энергии.
Важно! Вы сможете посетить данное событие только при наличии входного билета на выставку на этот день.
Начало в 20:00.Музыкальное 3D-шоу «Энергия звука»
Где: Конгресс-Центр, Начало в 18:00 и в 21:00.
Cirque du Soleil. Reflekt Show
Важно! Вы сможете посетить данное событие только при наличии входного билета на выставку на этот день.
Начало в 20:00.Выступление Стива Аоки
Steve Aoki — американский диджей и продюсер, чьи живые сеты всегда превращаются в яркое шоу. В 2014 году Аоки попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый гастролирующий диджей, он провёл 161 выступление в 41 стране.
Где: в амфитеатре
Начало в 18.30.Программа мероприятий на 30 июля Концерт в стиле «R&B»
В рамках национального дня 12 стран Карибского сообщества состоится концерт в стиле «R&B» исполнителей из Республики Белиз. На сцене Национального дня гостей выставки порадует очаровательная Denise Castillo, знаменитая такой музыкой как «I Remain», «Missing You», «Turn Me Up» и «Suh Mi Like It». Также на сцене выступит автор зажигательной песни «Dengue Fever» Cocono Bwai.
Начало в 18:30.Национальный день Демократической Республики Конго
Культура и традиции Демократической Республики Конго будут представлены через яркое выступление фольклорной группы MOKOTO YA BANGALA (МОКОТО Я БАНГАЛА).
Начало мероприятия в 15:00.Cirque du Soleil. Reflekt Show
Начало в 17:00 и 20:00.Выступление Александра Реввы и Михаила Галустяна
Шоу под названием Best of the best of the best пройдет в Холле энергии.
Начало в 20:00.
Важно! Вы сможете посетить данное событие только при наличии входного билета на выставку на этот день.