EXPO 2017: куда сходить в ближайшие выходные

Сегодня, 00:20

На ЭКСПО-2017 в Астане приготовлена грандиозная развлекательная программа для посетителей, на любой вкус. Ежедневно с раннего утра и до поздней ночи гости выставки смогут посетить ряд мероприятий, а также принять в них участие. Kapital.kz подготовил обзор мероприятий на ближайшие выходные.

Программа мероприятий на 29 июля Празднование Национального дня Республики Парагвай

В рамках празднования запланирована обширная культурная программа, включающая музыкальные и танцевальные номера. Музыканты исполнят гуарани и польку, а танцоры выступят под удары парагвайской польки в традиционных парагвайских костюмах. Празднование завершится масштабным парадом.

Начало мероприятия в 11:00.

Празднование Национального дня Республики Ангола

В рамках мероприятия гостям будет представлена увлекательная шоу-программа. Классический балет KILANDUKILU продемонстрирует национальный танец, а трубадуры DUO CANHOTO исполнят традиционные мелодии республики. Музыкант NELO DE CARVALHO порадует гостей выставки своим неподражаемым творчеством.

Начало мероприятия в 15:00.

Концерт «Сальтарелло любви»

Регион Лацио совместно с Павильоном Италии приглашает всех на концерт «Сальтарелло любви», в исполнении оркестра народной итальянской музыки под руководством Амброджо Спаранья.

Начало мероприятия в 20:00 на сцене Национального дня.

Концерт «Далатюнс: нео-этно-фолк группы «Аркаим и Алан»

В Зоне творческой энергии ЭКСПО-2017 состоится музыкальное исполнение «Далатюнс: нео-этно-фолк группы «Аркаим и Алан». В рамках проекта Dalatunes две группы музыкантов исполнят современные композиции в стиле этно-джаз на древних казахских инструментах. Слушатели смогут принять участие, создав собственную музыкальную композицию.

Начало концерта в 20:00.

Шоу Comedy Club

Где: Холл энергии.

Важно! Вы сможете посетить данное событие только при наличии входного билета на выставку на этот день.

Начало в 20:00.

Музыкальное 3D-шоу «Энергия звука»

Где: Конгресс-Центр, Начало в 18:00 и в 21:00.

Cirque du Soleil. Reflekt Show

Важно! Вы сможете посетить данное событие только при наличии входного билета на выставку на этот день.

Начало в 20:00.

Выступление Стива Аоки

Steve Aoki — американский диджей и продюсер, чьи живые сеты всегда превращаются в яркое шоу. В 2014 году Аоки попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый гастролирующий диджей, он провёл 161 выступление в 41 стране.

Где: в амфитеатре

Начало в 18.30.

Программа мероприятий на 30 июля Концерт в стиле «R&B»

В рамках национального дня 12 стран Карибского сообщества состоится концерт в стиле «R&B» исполнителей из Республики Белиз. На сцене Национального дня гостей выставки порадует очаровательная Denise Castillo, знаменитая такой музыкой как «I Remain», «Missing You», «Turn Me Up» и «Suh Mi Like It». Также на сцене выступит автор зажигательной песни «Dengue Fever» Cocono Bwai.

Начало в 18:30.

Национальный день Демократической Республики Конго

Культура и традиции Демократической Республики Конго будут представлены через яркое выступление фольклорной группы MOKOTO YA BANGALA (МОКОТО Я БАНГАЛА).

Начало мероприятия в 15:00.

Cirque du Soleil. Reflekt Show

Начало в 17:00 и 20:00.

Выступление Александра Реввы и Михаила Галустяна

Шоу под названием Best of the best of the best пройдет в Холле энергии.

Начало в 20:00.

Важно! Вы сможете посетить данное событие только при наличии входного билета на выставку на этот день.