Новости / KnowHow

На околоземную орбиту отправились прототипы первого "межзвездного космического аппарата"

Вчера, 10:11
На околоземную орбиту отправились прототипы первого "межзвездного космического аппарата"


В прошлом году представители группы Breakthrough Initiatives объявили об амбициозном плане, в рамках которого будет произведена попытка отправки крошечного космического аппарата в район самой близкой к нам звездной системы, системы Альфа Центавра. И недавно в рамках этого проекта, который имеет название Breakthrough Starshot, на низкую околоземную орбиту были выведены первые шесть прототипов космических аппаратов "Sprites", которые представляют собой печатные платы с чипами и другими необходимыми радиокомпонентами, размером в 3.5 сантиметра и весом в 4 грамма.

Разработкой космических аппаратов "Sprites" в течение десяти лет занимался Зак Манчестер (Zac Manchester), космический инженер из Гарвардского университета. "Главной проблемой, стоявшей перед нами, является обеспечение разгона столь крошечного космического аппарата до необходимой скорости" - рассказывает Зак Манчестер, - "Второй проблемой являлось то, как заставить столь крошечное устройство делать еще и что-нибудь полезное, к примеру, производить съемку или измерения. И третьей проблемой была проблема снабжения аппарата энергией, его система должна обладать максимальной эффективностью для накопления энергии в количестве, достаточном для отправки сообщений обратно на Землю".

Использование "солнечного паруса" и мощных наземных лазеров, как надеются ученые, позволит разогнать каждый миниатюрный космический аппарат StarChips до скорости, составляющей 20 процентов от скорости света, что составляет порядка 59 500 километров в секунду. При движении на такой скорости космическому аппарату потребуется всего семь секунд для того, чтобы преодолеть расстояние, равное дистанции между Землей и Луной.



Следует отметить, что до таких скоростей не разгонялся и на такие дистанции не летал ни один из космических аппаратов любого размера. Аппаратом, которому удалось преодолеть рекордную дистанцию в космосе на сегодняшний день, является аппарат Voyager 1, запущенный НАСА в 1977 году. Как известно нашим постоянным читателям, этот аппарат не так давно покинул пределы Солнечной системы и вышел в открытое межзвездное космическое пространство.

Вернемся к космическим аппаратам StarChips, они были запущены в космос 23-го июня на борту индийской ракеты Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV). А представители проекта Breakthrough Starshot надеются, что в скором времени им удастся отправить на орбиту очередную серию микроаппаратов, в конструкцию которых уже будут внесены необходимые изменения и модификации.

"Расстояния, которые придется преодолеть аппаратам StarChips, поистине огромны и это является самой большой проблемой" - рассказывает Зак Манчестер, - "Нам еще предстоит проделать массу работы, прежде чем мы начнем только приближаться к достижению цели программы Breakthrough Starshot, и нынешний запуск первой серии микроаппаратов является первым шагом на этом длинном пути".

  • Просмотров: 31
Похожие материалы
  • Космический аппарат Juno записал Космический аппарат Juno записал "песни" магнитного поля Юпитера
  • Космический аппарат ExoMars сделал и передал на Землю первый снимок Марса Космический аппарат ExoMars сделал и передал на Землю первый снимок Марса
  • Начаты испытания первого опытного прототипа электрического космического паруса E-Sail Начаты испытания первого опытного прототипа электрического космического паруса E-Sail
  • Японский космический аппарат Akatsuki успешно вышел на орбиту вокруг Венеры Японский космический аппарат Akatsuki успешно вышел на орбиту вокруг Венеры
  • Наличие магнитной аномалии ставит под сомнение факт выхода космического аппарата Voyager 1 в межзвездное пространство Наличие магнитной аномалии ставит под сомнение факт выхода космического аппарата Voyager 1 в межзвездное пространство
    • Отзывы читателей
    На околоземную орбиту отправились прототипы первого На околоземную орбиту отправились прототипы первого "межзвездного космического аппарата" KnowHow Вчера, 10:11
    Создан лазер-на-чипе, обладающий рекордными на сегодняшний день характеристиками Создан лазер-на-чипе, обладающий рекордными на сегодняшний день характеристиками KnowHow Вчера, 10:11
    Компания Intel упаковала мощную нейронную сеть в размер USB-флешки Компания Intel упаковала мощную нейронную сеть в размер USB-флешки KnowHow Вчера, 10:11
    Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности Государство Вчера, 00:40
    Аким Карагандинской области озвучил премьер-министру ряд проблем Аким Карагандинской области озвучил премьер-министру ряд проблем Государство Вчера, 00:35
    В Алматы будут развивать горный туризм В Алматы будут развивать горный туризм Государство Вчера, 00:29
    Аналитики назвали заявление по прогнозу курса доллара 420450 безответственным Аналитики назвали заявление по прогнозу курса доллара 420450 безответственным Государство Вчера, 00:25
    EXPO 2017: куда сходить в ближайшие выходные EXPO 2017: куда сходить в ближайшие выходные Государство Вчера, 00:20
    Новое керамическое покрытие сделает полеты на гиперзвуковых скоростях на шаг ближе к реальности Новое керамическое покрытие сделает полеты на гиперзвуковых скоростях на шаг ближе к реальности KnowHow 29-07-2017, 10:50
    Ученые преодолели один из Ученые преодолели один из "невозможных" барьеров в области молекулярной электроники KnowHow 29-07-2017, 10:49
    "Умная" видеосистема распознает оружие сразу, как оно попадает в ее поле зрения KnowHow 28-07-2017, 10:04
    Новый наноматериал может стать основой защиты организма человека от космического излучения Новый наноматериал может стать основой защиты организма человека от космического излучения KnowHow 28-07-2017, 10:03
    Moody’s подтвердил рейтинги «Банка ЦентрКредит» на уровне «В2» Moody’s подтвердил рейтинги «Банка ЦентрКредит» на уровне «В2» Государство 28-07-2017, 00:34
    Moody’s: прогноз суверенных рейтингов Казахстана «стабильный» Moody’s: прогноз суверенных рейтингов Казахстана «стабильный» Государство 28-07-2017, 00:22
    300 казахстанцев получают теологическое образование за рубежом 300 казахстанцев получают теологическое образование за рубежом Государство 28-07-2017, 00:19
    Moody’s: Межбанк Азербайджана вернется к прибыльности в 2018 году Moody’s: Межбанк Азербайджана вернется к прибыльности в 2018 году Государство 28-07-2017, 00:17
    Facebook отчитался о росте чистой прибыли на 71% за квартал Facebook отчитался о росте чистой прибыли на 71% за квартал Государство 28-07-2017, 00:11
    В Южной Корее будет построена самая большая плавающая солнечная электростанция, которая, вращаясь, будет следовать за движением Солнца В Южной Корее будет построена самая большая плавающая солнечная электростанция, которая, вращаясь, будет следовать за движением Солнца KnowHow 27-07-2017, 09:43
    Создан первый в своем роде температурный датчик, практически не нуждающийся в энергии для своей работы Создан первый в своем роде температурный датчик, практически не нуждающийся в энергии для своей работы KnowHow 27-07-2017, 09:43
    Новая технология позволит пользоваться смартфоном в условиях отсутствия сигналов сотовых сетей Новая технология позволит пользоваться смартфоном в условиях отсутствия сигналов сотовых сетей KnowHow 27-07-2017, 09:43