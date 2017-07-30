На околоземную орбиту отправились прототипы первого "межзвездного космического аппарата"

Вчера, 10:11В прошлом году представители группы Breakthrough Initiatives объявили об амбициозном плане, в рамках которого будет произведена попытка отправки крошечного космического аппарата в район самой близкой к нам звездной системы, системы Альфа Центавра. И недавно в рамках этого проекта, который имеет название Breakthrough Starshot, на низкую околоземную орбиту были выведены первые шесть прототипов космических аппаратов "Sprites", которые представляют собой печатные платы с чипами и другими необходимыми радиокомпонентами, размером в 3.5 сантиметра и весом в 4 грамма.Разработкой космических аппаратов "Sprites" в течение десяти лет занимался Зак Манчестер (Zac Manchester), космический инженер из Гарвардского университета. "Главной проблемой, стоявшей перед нами, является обеспечение разгона столь крошечного космического аппарата до необходимой скорости" - рассказывает Зак Манчестер, - "Второй проблемой являлось то, как заставить столь крошечное устройство делать еще и что-нибудь полезное, к примеру, производить съемку или измерения. И третьей проблемой была проблема снабжения аппарата энергией, его система должна обладать максимальной эффективностью для накопления энергии в количестве, достаточном для отправки сообщений обратно на Землю".Использование "солнечного паруса" и мощных наземных лазеров, как надеются ученые, позволит разогнать каждый миниатюрный космический аппарат StarChips до скорости, составляющей 20 процентов от скорости света, что составляет порядка 59 500 километров в секунду. При движении на такой скорости космическому аппарату потребуется всего семь секунд для того, чтобы преодолеть расстояние, равное дистанции между Землей и Луной.Следует отметить, что до таких скоростей не разгонялся и на такие дистанции не летал ни один из космических аппаратов любого размера. Аппаратом, которому удалось преодолеть рекордную дистанцию в космосе на сегодняшний день, является аппарат Voyager 1, запущенный НАСА в 1977 году. Как известно нашим постоянным читателям, этот аппарат не так давно покинул пределы Солнечной системы и вышел в открытое межзвездное космическое пространство.Вернемся к космическим аппаратам StarChips, они были запущены в космос 23-го июня на борту индийской ракеты Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV). А представители проекта Breakthrough Starshot надеются, что в скором времени им удастся отправить на орбиту очередную серию микроаппаратов, в конструкцию которых уже будут внесены необходимые изменения и модификации."Расстояния, которые придется преодолеть аппаратам StarChips, поистине огромны и это является самой большой проблемой" - рассказывает Зак Манчестер, - "Нам еще предстоит проделать массу работы, прежде чем мы начнем только приближаться к достижению цели программы Breakthrough Starshot, и нынешний запуск первой серии микроаппаратов является первым шагом на этом длинном пути".