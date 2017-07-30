Новости / KnowHow

Создан лазер-на-чипе, обладающий рекордными на сегодняшний день характеристиками

Вчера, 10:11
Создан лазер-на-чипе, обладающий рекордными на сегодняшний день характеристиками


Исследователи из Научно-исследовательского института MESA+ университета Твенте, Нидерланды, работая совместно со специалистами компании Lionix, разработали самый узкополосный на сегодняшний день лазер-на-чипе. Данное достижение может обеспечить прорыв в быстро развивающейся области кремниевой фотоники, которая станет основой множества высокоскоростных технологий следующего поколения, таких, как 5- и 6G Интернет, более высокоточная спутниковая навигация и т.п.

В настоящее время область электроники медленно приближается к границам, после которых дальнейшее увеличение быстродействия и повышение эффективности работы устройств станет невозможным в силу некоторых фундаментальных физических ограничений. Именно поэтому ученые занимаются поисками альтернативных вариантов, одним из которых является фотоника, в которой для передачи и обработки информации используются фотоны, частицы света.

Для эффективного функционирования фотонных чипов требуются технологии высокоточного и надежного управления световыми сигналами. Это подразумевает, что все фотоны, циркулирующие по цепям и световодам чипа, должны быть максимально подобны друг другу и иметь одну частоту, фазу и поляризацию. А такие фотоны должны быть сгенерированы специальным высокостабильным источником света, как лазер, созданный исследователями из университета Твенте. Ширина полосы спектра этого лазера, конечно, существенно больше полосы самого высококачественного лазера на сегодняшний день, о котором мы рассказывали не так давно. Разброс частоты лазера-на-чипе составляет 290 Гц, но свет этого лазера является более чем в 10 раз узкополосным, нежели свет любого другого лазера-на-чипе.

Новый лазер-на-чипе является перестраиваемым, т.е. длину волны излучаемого им света можно изменять в достаточно широком диапазоне. Собственно этот лазер является гибридным устройством, он состоит из двух независимых фотонных элементов, связанных друг с другом оптическим способом.

Благодаря появлению нового высококачественного лазера-на-чипе у людей появилась возможность создания фотонных чипов, способных пропускать через себя широкие потоки данных, передаваемых через оптоволоконные линии, более точных часов, которые обеспечат работу систем спутниковой навигации следующего поколения, датчиков, которые будут контролировать целостность конструкций мостов и других сооружений, и многое, многое другое.
  • Просмотров: 33
Похожие материалы
  • Создан самый высококачественный лазер, ширина полосы спектра которого составляет всего 0.01 Гц Создан самый высококачественный лазер, ширина полосы спектра которого составляет всего 0.01 Гц
  • Органические лазеры могут стать основой цветных дисплеев и проекторов нового поколения Органические лазеры могут стать основой цветных дисплеев и проекторов нового поколения
  • Создан самый простой и эффективный на сегодняшний день квантовый каскадный лазер Создан самый простой и эффективный на сегодняшний день квантовый каскадный лазер
  • Создан первый квантовый генератор случайных чисел на чипе Создан первый квантовый генератор случайных чисел на чипе
  • Новые крошечные кремниевые лазеры позволят создать высокоэффективные микропроцессоры следующего поколения Новые крошечные кремниевые лазеры позволят создать высокоэффективные микропроцессоры следующего поколения
    • Отзывы читателей
    На околоземную орбиту отправились прототипы первого На околоземную орбиту отправились прототипы первого "межзвездного космического аппарата" KnowHow Вчера, 10:11
    Создан лазер-на-чипе, обладающий рекордными на сегодняшний день характеристиками Создан лазер-на-чипе, обладающий рекордными на сегодняшний день характеристиками KnowHow Вчера, 10:11
    Компания Intel упаковала мощную нейронную сеть в размер USB-флешки Компания Intel упаковала мощную нейронную сеть в размер USB-флешки KnowHow Вчера, 10:11
    Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности Государство Вчера, 00:40
    Аким Карагандинской области озвучил премьер-министру ряд проблем Аким Карагандинской области озвучил премьер-министру ряд проблем Государство Вчера, 00:35
    В Алматы будут развивать горный туризм В Алматы будут развивать горный туризм Государство Вчера, 00:29
    Аналитики назвали заявление по прогнозу курса доллара 420450 безответственным Аналитики назвали заявление по прогнозу курса доллара 420450 безответственным Государство Вчера, 00:25
    EXPO 2017: куда сходить в ближайшие выходные EXPO 2017: куда сходить в ближайшие выходные Государство Вчера, 00:20
    Новое керамическое покрытие сделает полеты на гиперзвуковых скоростях на шаг ближе к реальности Новое керамическое покрытие сделает полеты на гиперзвуковых скоростях на шаг ближе к реальности KnowHow 29-07-2017, 10:50
    Ученые преодолели один из Ученые преодолели один из "невозможных" барьеров в области молекулярной электроники KnowHow 29-07-2017, 10:49
    "Умная" видеосистема распознает оружие сразу, как оно попадает в ее поле зрения KnowHow 28-07-2017, 10:04
    Новый наноматериал может стать основой защиты организма человека от космического излучения Новый наноматериал может стать основой защиты организма человека от космического излучения KnowHow 28-07-2017, 10:03
    Moody’s подтвердил рейтинги «Банка ЦентрКредит» на уровне «В2» Moody’s подтвердил рейтинги «Банка ЦентрКредит» на уровне «В2» Государство 28-07-2017, 00:34
    Moody’s: прогноз суверенных рейтингов Казахстана «стабильный» Moody’s: прогноз суверенных рейтингов Казахстана «стабильный» Государство 28-07-2017, 00:22
    300 казахстанцев получают теологическое образование за рубежом 300 казахстанцев получают теологическое образование за рубежом Государство 28-07-2017, 00:19
    Moody’s: Межбанк Азербайджана вернется к прибыльности в 2018 году Moody’s: Межбанк Азербайджана вернется к прибыльности в 2018 году Государство 28-07-2017, 00:17
    Facebook отчитался о росте чистой прибыли на 71% за квартал Facebook отчитался о росте чистой прибыли на 71% за квартал Государство 28-07-2017, 00:11
    В Южной Корее будет построена самая большая плавающая солнечная электростанция, которая, вращаясь, будет следовать за движением Солнца В Южной Корее будет построена самая большая плавающая солнечная электростанция, которая, вращаясь, будет следовать за движением Солнца KnowHow 27-07-2017, 09:43
    Создан первый в своем роде температурный датчик, практически не нуждающийся в энергии для своей работы Создан первый в своем роде температурный датчик, практически не нуждающийся в энергии для своей работы KnowHow 27-07-2017, 09:43
    Новая технология позволит пользоваться смартфоном в условиях отсутствия сигналов сотовых сетей Новая технология позволит пользоваться смартфоном в условиях отсутствия сигналов сотовых сетей KnowHow 27-07-2017, 09:43