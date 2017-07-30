В Алматы будут развивать горный туризм

Сегодня, 00:29

Директор по вопросам развития Гудаури при Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии Александре Онопришвили предложил сотрудничество между Алматы и Грузией. Свою инициативу он озвучил на международном форуме, проходящем в рамках ежегодного фестиваля «International Mountain Sports Festival», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Увидев красоту ваших гор и тот огромный потенциал, которым обладает Алматы в сфере развития горного туризма, пришла идея сотрудничества сразу в нескольких направлениях. К примеру, мы хотим продавать билеты на наших горных курортах с возможностью бесплатного посещения курорта „Шымбулак“ и наоборот, что дополнительно будет привлекать туристов (…) Природное содержание, высота и близость гор к городу. Здесь получатся замечательные курорты, что выведет экономику города на новый уровень и позволит намного повысить уровень жизни, даст новый импульс для развития бизнеса в данной отрасли», — подчеркнул Александре Онопришвили.

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О развитии Алматы, как экономически устойчивом городе и центре Азии в горном туризме, высказался и вице-президент Федерации фристайла Санкт-Петербурга Виктор Тимаков.

«10% населения — это 200 тысяч человек по пять раз в сезон посетят курорт, это уже миллион! А это только жители алматинской агломерации, не считая остального Казахстана. То есть таких начальных условий, как у вас нет ни у кого, по-моему, даже в мире. Сколько занимает общая площадь ваших гор? Это одна миллионная процента. Я бы попросил правильно донести до жителей необходимость развития туризма, ведь это повысит экономику города и обеспечит дополнительные вливания финансов, создание рабочих мест. Будут ли российские спортсмены приезжать сюда? Однозначно, да. Я сам с удовольствием приеду к вам покататься. Я у вас в первый раз, но знал про „Шымбулак“, мои друзья тут катались. Посмотрев на ваши горы, я просто в них влюбился», — отметил Виктор Тимаков.

По словам генерального директора горнолыжного курорта Warth и туристического управления Warth Holding GmbH из Австрии Гюнтера Оберхаузера, одним из факторов быстрого развития является то, что Алматы очень крупный мегаполис. Его поддержал и генеральный директор PGI Management Джоан Виладома, отметивший, что «Андорра самая маленькая — 9 страна мира, а Казахстан самая большая — 9 страна мира». Он также посоветовал сделать акцент на привлечении туристов из Индии.

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«Мы заметили, что в Алматы много индусов, а ведь и там любят горнолыжный спорт. Они находятся в 3,5 часах от Алматы, мой совет сделать акцент и на этом!» — сказал он.

В свою очередь руководитель Управления туризма и внешних связей города Алматы Ерлан Жайлаубай отметил, что в Алматы намерены развивать горный туризм с учетом всех международных стандартов, с соблюдением требований и сохранении экологии города, учитывая международный опыт ведущих компаний мира. На начальном этапе планируется развитие и продвижение горных видов спорта среди горожан, так как 80% потенциальных клиентов это всё-таки жители Казахстана.