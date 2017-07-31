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Laser SETI - проект по поиску оптических сигналов, являющихся следами деятельности внеземных цивилизаций

31-07-2017, 09:12
Laser SETI - проект по поиску оптических сигналов, являющихся следами деятельности внеземных цивилизаций


В настоящее время группа энтузиастов ведет сбор средств через сервис общественного финансирования Indiegogo, при помощи которых будет реализован первый этап проекта под названием Laser SETI. Сейчас уже собрано 53 тысячи долларов из 100 необходимых, и в случае успешного сбора полной суммы в определенных местах на земном шаре будут установлены два специализированных датчика, которые начнут просматривать ночное небо, выискивая кратковременные вспышки лазерного света, являющихся следами деятельности внеземных цивилизаций.

Дальнейшая реализация проекта Laser SETI будет заключаться в увеличении количества активных датчиков, которые, в конце концов, охватят своим "вниманием" всю площадь ночного неба. Сеть развертываемых датчиков для увеличения надежности и достоверности собираемых данных будет обладать избыточностью. Это станет возможным благодаря использованию серийно выпускаемых недорогих оптических датчиков, и, как показали эксперименты, проведенные в течение двух последних лет, данная технология является вполне работоспособной.

Отметим, что эксперимент Laser SETI является "родственником" известного эксперимента SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), в рамках которого ведутся поиски радиосигналов от внеземных цивилизаций. Предполагается, что в будущем эти два эксперимента будут работать совместно, обмениваясь данными и наводя свои датчики и антенны на те области неба, в которых будет замечена необычная активность в радио- или оптическом диапазоне.

Датчики эксперимента Laser SETI обладают достаточно высокой чувствительностью и быстродействием, они способны уловить случайные кратковременные вспышки света, длящиеся одну миллисекунду или меньше. Постоянное наблюдение за небом позволит выявить периодические сигналы, чередующиеся с большим периодом, который может составлять дни, недели и месяцы.

Поиск сигналов будет производиться при помощи специализированного программного обеспечения, которое сможет отфильтровывать случайные и нестабильные сигналы, оставляя для дальнейших исследований лишь наиболее достоверные и интересные данные. И будем надеяться, что совместная работа проектов Laser SETI и SETI позволит людям впервые найти следы деятельности внеземных цивилизаций.
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