Многослойные углеродные нанотрубки - безопасное средство для восстановления работоспособности поврежденных нейронов

31-07-2017, 09:11Международная группа, в состав которой входили исследователи из Италии и Испании, разработала новый способ безопасного восстановления работоспособности поврежденных нейронов нервных тканей. Ключевым моментом нового способа являются многослойные углеродные нанотрубки (multiwall carbon nanotubes, MWCNT), которые выступают в качестве элементов структурной поддержки, на которых формируются ткани восстанавливающихся нейронов и связей между ними, синапсов.Работоспособность данной технологии была проверена "в пробирке" при помощи образцов нейронов, извлеченных из гипокампуса новорожденных подопытных грызунов. А целью данных исследований являлось определение влияния наличия нанотрубок на работу соединений между нейронами, на изменения в структуре и строении мембран клеток нервных тканей.Результаты исследований показали, что наличие нанотрубок не оказывает влияния на структуру и состав клеточных мембран. Нанотрубки также не влияют на процессы передачи синаптических сигналов. А внедрение многослойных нанотрубок в поврежденные нервные ткани живых подопытных животных не вызвало у этих животных никакой реакции отторжения, более того, процесс восстановления нервных тканей шел быстрее, нежели чем у животных, которым нанотрубки внедрены не были.После исследований ученые сделали выводы о том, что "углеродные нанотрубки выступают превосходно с точки зрения адаптируемости, механической совместимости с живыми тканями и долговечности. Теперь нам известно, что они эффективно взаимодействуют с живыми тканями и оказывают ускоряющее восстановление воздействие эти ткани".В своих дальнейших исследованиях ученые собираются провести еще ряд экспериментов с внедрением многослойных углеродных нанотрубок в живые нервные ткани. Это, с их точки зрения, позволит разработать практические технологии ускоренной регенерации нервных тканей, которые после этого должны будут пройти ряд испытаний на животных, прежде чем их можно будет использовать по отношению к человеку для восстановлений функций поврежденной нервной системы.