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Активы банковского сектора за полгода снизились на 1,6%

Сегодня, 00:28
Активы банковского сектора за полгода снизились на 1,6%


Совокупные активы банковского сектора на 1 июля 2017 года составили 25 141,6 млрд. тенге, снизившись с начала текущего года на 1,6%. В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты — 57,7%, портфель ценных бумаг — 13,3%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета — 11,6%. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщила пресс-служба Национального банка РК.

Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили 1 663,0 млрд. тенге или 10,7% от ссудного портфеля. Провизии по ссудному портфелю сформированы в размере 1 734,4 млрд. тенге или 11,2% от ссудного портфеля (на начало 2017 года — 1 642,9 млрд. тенге или 10,6%).

Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 июля 2017 года составил 22 148,7 млрд. тенге, уменьшившись по сравнению с 1 января 2017 года на 2,5%. В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов — 75,9%, выпущенные в обращение ценные бумаги — 6,4%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, — 6,6%.

Обязательства банков перед нерезидентами Республики Казахстан в совокупных обязательствах снизились с начала 2017 года с 7,4% до 5,6% (или с 1 687,5 млрд. тенге до 1 237,9 млрд. тенге)

Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 июля 2017 года составил 2 993,0 млрд. тенге, увеличившись за январь-июнь 2017 года на 5,4%.

Чистая прибыль (превышение текущих доходов над текущими расходами), полученная банками второго уровня с начала текущего года, составила 204,0 млрд. тенге (за аналогичный период 2016 года — 204,6 млрд. тенге).

Чистая процентная маржа и процентный спрэд банков второго уровня по состоянию на 1 июля 2017 года составили 4,5% и 3,8% соответственно.

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