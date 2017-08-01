Audi сократит расходы и инвестирует в электрокары

Сегодня, 00:30

Автопроизводитель Audi планирует сократить расходы на 12 млрд долларов к 2022 году для развития производства электромобилей, передает агентство RNS.

Предполагается, что основная часть сокращения расходов коснется исследований и конструкторских разработок автопроизводителя. Компания сможет инвестировать высвобожденные средства в развитие технологий с нулевым уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу, которые будут разработаны на совместной с Porsche производственной платформе. За счет совместного использования компонентов и производственных модулей оба автопроизводителя смогут сэкономить.

Кроме того, по информации источников, в ближайшем будущем будут уволены четыре из семи топ-менеджеров Audi. Пока официальное решение еще не принято, но увольнения обсуждались руководством компании.

Audi в течение ближайших нескольких лет намерен выпустить пять моделей электромобилей. С 2018 года на заводе в Брюсселе начнется сборка спортивного внедорожника E-Tron.