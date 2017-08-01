Новости / Государство

Audi сократит расходы и инвестирует в электрокары

Сегодня, 00:30
Audi сократит расходы и инвестирует в электрокары


Автопроизводитель Audi планирует сократить расходы на 12 млрд долларов к 2022 году для развития производства электромобилей, передает агентство RNS.

Предполагается, что основная часть сокращения расходов коснется исследований и конструкторских разработок автопроизводителя. Компания сможет инвестировать высвобожденные средства в развитие технологий с нулевым уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу, которые будут разработаны на совместной с Porsche производственной платформе. За счет совместного использования компонентов и производственных модулей оба автопроизводителя смогут сэкономить.

Кроме того, по информации источников, в ближайшем будущем будут уволены четыре из семи топ-менеджеров Audi. Пока официальное решение еще не принято, но увольнения обсуждались руководством компании.

Audi в течение ближайших нескольких лет намерен выпустить пять моделей электромобилей. С 2018 года на заводе в Брюсселе начнется сборка спортивного внедорожника E-Tron.

  • Просмотров: 86
Похожие материалы
  • BMW планирует отзыв 350 тысяч машин в Германии BMW планирует отзыв 350 тысяч машин в Германии
  • Volkswagen создает новый сервис электромобилей по вызову Volkswagen создает новый сервис электромобилей по вызову
  • Mercedes поборется с Tesla и BMW за рынок электромобилей Mercedes поборется с Tesla и BMW за рынок электромобилей
  • Tesla получила убыток, но пообещала улучшить показатели Tesla получила убыток, но пообещала улучшить показатели
  • Петер Хокхольдингер стал ответственным за выпуск машин Tesla Петер Хокхольдингер стал ответственным за выпуск машин Tesla
    • Отзывы читателей
    S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B Государство Сегодня, 00:33
    Audi сократит расходы и инвестирует в электрокары Audi сократит расходы и инвестирует в электрокары Государство Сегодня, 00:30
    Активы банковского сектора за полгода снизились на 1,6% Активы банковского сектора за полгода снизились на 1,6% Государство Сегодня, 00:28
    Moody’s изменило прогноз рейтинга ЖССБК на «стабильный» Moody’s изменило прогноз рейтинга ЖССБК на «стабильный» Государство Сегодня, 00:19
    Автопроизводители внесли в бюджет свыше 1,2 млрд тенге Автопроизводители внесли в бюджет свыше 1,2 млрд тенге Государство Сегодня, 00:12
    На околоземную орбиту отправились прототипы первого На околоземную орбиту отправились прототипы первого "межзвездного космического аппарата" KnowHow 30-07-2017, 10:11
    Создан лазер-на-чипе, обладающий рекордными на сегодняшний день характеристиками Создан лазер-на-чипе, обладающий рекордными на сегодняшний день характеристиками KnowHow 30-07-2017, 10:11
    Компания Intel упаковала мощную нейронную сеть в размер USB-флешки Компания Intel упаковала мощную нейронную сеть в размер USB-флешки KnowHow 30-07-2017, 10:11
    Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности Государство 30-07-2017, 00:40
    Аким Карагандинской области озвучил премьер-министру ряд проблем Аким Карагандинской области озвучил премьер-министру ряд проблем Государство 30-07-2017, 00:35
    В Алматы будут развивать горный туризм В Алматы будут развивать горный туризм Государство 30-07-2017, 00:29
    Аналитики назвали заявление по прогнозу курса доллара 420450 безответственным Аналитики назвали заявление по прогнозу курса доллара 420450 безответственным Государство 30-07-2017, 00:25
    EXPO 2017: куда сходить в ближайшие выходные EXPO 2017: куда сходить в ближайшие выходные Государство 30-07-2017, 00:20
    Новое керамическое покрытие сделает полеты на гиперзвуковых скоростях на шаг ближе к реальности Новое керамическое покрытие сделает полеты на гиперзвуковых скоростях на шаг ближе к реальности KnowHow 29-07-2017, 10:50
    Ученые преодолели один из Ученые преодолели один из "невозможных" барьеров в области молекулярной электроники KnowHow 29-07-2017, 10:49
    "Умная" видеосистема распознает оружие сразу, как оно попадает в ее поле зрения KnowHow 28-07-2017, 10:04
    Новый наноматериал может стать основой защиты организма человека от космического излучения Новый наноматериал может стать основой защиты организма человека от космического излучения KnowHow 28-07-2017, 10:03
    Moody’s подтвердил рейтинги «Банка ЦентрКредит» на уровне «В2» Moody’s подтвердил рейтинги «Банка ЦентрКредит» на уровне «В2» Государство 28-07-2017, 00:34
    Moody’s: прогноз суверенных рейтингов Казахстана «стабильный» Moody’s: прогноз суверенных рейтингов Казахстана «стабильный» Государство 28-07-2017, 00:22
    300 казахстанцев получают теологическое образование за рубежом 300 казахстанцев получают теологическое образование за рубежом Государство 28-07-2017, 00:19