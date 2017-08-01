Автопроизводители внесли в бюджет свыше 1,2 млрд тенге

Сегодня, 00:12

В первом полугодии суммарные поступления производителей автомобильной техники в бюджет республики превысили отметку 1,2 млрд тенге. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Союза «КазАвтоПром».

Крупнейшим налогоплательщиком отрасли является завод «АЗИЯ АВТО». На его долю приходится свыше 30,4% налоговых поступлений отрасли. За истекший период в казну государства предприятием направлено 368,5 млн тенге.

Налоговые платежи завода «СарыаркаАвтоПром» составили 240,7 млн тенге (19,9%), вклад СемАЗ равен 163,8 млн тенге (13,5%).

Далее в списке налогоплательщиков автопрома расположились Hyundai Com Trans Kazakhstan (11,9%; 143,8 млн тенге), КАМАЗ-Инжиниринг (10,8%; 130,9 млн тенге), Агромашхолдинг (5,5%; 66,7 млн тенге), Daewoo Bus Kazakhstan (4,6%; 55,4 млн тенге) и Уральскагрореммаш (3,4%; 40,6 млн тенге).