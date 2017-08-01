Китайские ученые создали самую большую виртуальную Вселенную

Вчера, 09:55Группа китайских ученых, в рамках тестирования самого мощного суперкомпьютера в мире на сегодняшний день, произвела расчеты математической модели, которая представляет собой самую большую цифровую модель Вселенной. Согласно имеющейся информации, исследователи назвали данные расчеты "генеральной разминкой" для суперкомпьютера Sunway TaihuLight, в расчетах было задействовано 10 миллионов вычислительных ядер. Рассчитанная модель Вселенной была в пять раз больше, чем модель, рассчитанная астрофизиками из университета Цюриха в июне этого года. И на расчеты китайской модели Вселенной ушел всего один час работы суперкомпьютера Sunway TaihuLight, в то время, как швейцарскому суперкомпьютеру Piz Daint для расчетов меньшей модели потребовалось 80 часов.Моделирование космического пространства и происходящих в нем процессов позволяет ученым-астрофизикам определять самые перспективные с научной точки зрения области пространства, изучение которых принесет большое количество ценных данных. Помимо этого, компьютерное моделирование позволяет пролить свет на некоторые тайны и загадки, включая темную материю и темную энергию.Моделирование, проведенное китайскими учеными, было сконцентрировано на процессах, происходивших в момент "рождения" и первоначального расширения Вселенной, последняя временная точка моделирования условно соответствовала 10 миллионам лет спустя момента Большого Взрыва. Однако этот момент времени не является границей, определяемой доступными ресурсами суперкомпьютера Sunway TaihuLight. Согласно Гао Лянгу (Gao Liang), руководителю научной группы, они остановили расчеты модели из-за того, что в очереди на вычислительное время в этот день стояли и другие клиенты.И в заключение следует отметить, что у китайского суперкомпьютера Sunway TaihuLight пока еще имеются некоторые изъяны в его архитектуре из-за которых он очень редко используется на полную мощь. Но членам группы Гао Лянга удалось разработать максимально эффективный код модели, который ориентирован на архитектуру Sunway TaihuLight, использует все возможности суперкомпьютера и позволяет выводить его почти на полную мощность, не подвергая систему риску краха.В будущем группа Гао Лянга планирует повторить расчеты модели Вселенной с момента Большого Взрыва и по нынешнее время, т.е. временной промежуток, охваченный моделированием, составит 13.8 миллиардов лет. Однако, для расчетов такой модели мощности суперкомпьютера Sunway TaihuLight уже может и не хватить и ученым, скорее всего, придется подождать появления суперкомпьютера следующего поколения, который, по имеющейся информации, будет в десять раз быстрее суперкомпьютера Sunway TaihuLight и который будет вводиться в эксплуатацию в 2019 году.