Новости / KnowHow

Китайские ученые создали самую большую виртуальную Вселенную

Вчера, 09:55
Китайские ученые создали самую большую виртуальную Вселенную


Группа китайских ученых, в рамках тестирования самого мощного суперкомпьютера в мире на сегодняшний день, произвела расчеты математической модели, которая представляет собой самую большую цифровую модель Вселенной. Согласно имеющейся информации, исследователи назвали данные расчеты "генеральной разминкой" для суперкомпьютера Sunway TaihuLight, в расчетах было задействовано 10 миллионов вычислительных ядер. Рассчитанная модель Вселенной была в пять раз больше, чем модель, рассчитанная астрофизиками из университета Цюриха в июне этого года. И на расчеты китайской модели Вселенной ушел всего один час работы суперкомпьютера Sunway TaihuLight, в то время, как швейцарскому суперкомпьютеру Piz Daint для расчетов меньшей модели потребовалось 80 часов.

Моделирование космического пространства и происходящих в нем процессов позволяет ученым-астрофизикам определять самые перспективные с научной точки зрения области пространства, изучение которых принесет большое количество ценных данных. Помимо этого, компьютерное моделирование позволяет пролить свет на некоторые тайны и загадки, включая темную материю и темную энергию.

Моделирование, проведенное китайскими учеными, было сконцентрировано на процессах, происходивших в момент "рождения" и первоначального расширения Вселенной, последняя временная точка моделирования условно соответствовала 10 миллионам лет спустя момента Большого Взрыва. Однако этот момент времени не является границей, определяемой доступными ресурсами суперкомпьютера Sunway TaihuLight. Согласно Гао Лянгу (Gao Liang), руководителю научной группы, они остановили расчеты модели из-за того, что в очереди на вычислительное время в этот день стояли и другие клиенты.

И в заключение следует отметить, что у китайского суперкомпьютера Sunway TaihuLight пока еще имеются некоторые изъяны в его архитектуре из-за которых он очень редко используется на полную мощь. Но членам группы Гао Лянга удалось разработать максимально эффективный код модели, который ориентирован на архитектуру Sunway TaihuLight, использует все возможности суперкомпьютера и позволяет выводить его почти на полную мощность, не подвергая систему риску краха.

В будущем группа Гао Лянга планирует повторить расчеты модели Вселенной с момента Большого Взрыва и по нынешнее время, т.е. временной промежуток, охваченный моделированием, составит 13.8 миллиардов лет. Однако, для расчетов такой модели мощности суперкомпьютера Sunway TaihuLight уже может и не хватить и ученым, скорее всего, придется подождать появления суперкомпьютера следующего поколения, который, по имеющейся информации, будет в десять раз быстрее суперкомпьютера Sunway TaihuLight и который будет вводиться в эксплуатацию в 2019 году.
  • Просмотров: 0
Похожие материалы
  • Произведен расчет самой крупномасштабной модели виртуальной Вселенной Произведен расчет самой крупномасштабной модели виртуальной Вселенной
  • Япония готовится к началу сооружения нового суперкомпьютера, который станет самым мощным суперкомпьютером в мире Япония готовится к началу сооружения нового суперкомпьютера, который станет самым мощным суперкомпьютером в мире
  • Китай планирует создание трех новых суперкомпьютеров, мощностью до 1 экзафлопс-а Китай планирует создание трех новых суперкомпьютеров, мощностью до 1 экзафлопс-а
  • Новый китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight занимает первую строчку рейтинга Top-500 Новый китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight занимает первую строчку рейтинга Top-500
  • Произведен расчет самой сложной космологической модели, охватывающей всю Вселенную Произведен расчет самой сложной космологической модели, охватывающей всю Вселенную
    • Отзывы читателей
    Китайские ученые создали самую большую виртуальную Вселенную Китайские ученые создали самую большую виртуальную Вселенную KnowHow Вчера, 09:55
    Мощный лазер позволил ученым получить главный компонент межзвездного ионизированного газа Мощный лазер позволил ученым получить главный компонент межзвездного ионизированного газа KnowHow Вчера, 09:54
    S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B Государство Вчера, 00:33
    Audi сократит расходы и инвестирует в электрокары Audi сократит расходы и инвестирует в электрокары Государство Вчера, 00:30
    Активы банковского сектора за полгода снизились на 1,6% Активы банковского сектора за полгода снизились на 1,6% Государство Вчера, 00:28
    Moody’s изменило прогноз рейтинга ЖССБК на «стабильный» Moody’s изменило прогноз рейтинга ЖССБК на «стабильный» Государство Вчера, 00:19
    Автопроизводители внесли в бюджет свыше 1,2 млрд тенге Автопроизводители внесли в бюджет свыше 1,2 млрд тенге Государство Вчера, 00:12
    Laser SETI - проект по поиску оптических сигналов, являющихся следами деятельности внеземных цивилизаций Laser SETI - проект по поиску оптических сигналов, являющихся следами деятельности внеземных цивилизаций KnowHow 31-07-2017, 09:12
    Создана звуковая Создана звуковая "пушка", способная воздействовать на "умные" устройства KnowHow 31-07-2017, 09:12
    Многослойные углеродные нанотрубки - безопасное средство для восстановления работоспособности поврежденных нейронов Многослойные углеродные нанотрубки - безопасное средство для восстановления работоспособности поврежденных нейронов KnowHow 31-07-2017, 09:11
    На околоземную орбиту отправились прототипы первого На околоземную орбиту отправились прототипы первого "межзвездного космического аппарата" KnowHow 30-07-2017, 10:11
    Создан лазер-на-чипе, обладающий рекордными на сегодняшний день характеристиками Создан лазер-на-чипе, обладающий рекордными на сегодняшний день характеристиками KnowHow 30-07-2017, 10:11
    Компания Intel упаковала мощную нейронную сеть в размер USB-флешки Компания Intel упаковала мощную нейронную сеть в размер USB-флешки KnowHow 30-07-2017, 10:11
    Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности Государство 30-07-2017, 00:40
    Аким Карагандинской области озвучил премьер-министру ряд проблем Аким Карагандинской области озвучил премьер-министру ряд проблем Государство 30-07-2017, 00:35
    В Алматы будут развивать горный туризм В Алматы будут развивать горный туризм Государство 30-07-2017, 00:29
    Аналитики назвали заявление по прогнозу курса доллара 420450 безответственным Аналитики назвали заявление по прогнозу курса доллара 420450 безответственным Государство 30-07-2017, 00:25
    EXPO 2017: куда сходить в ближайшие выходные EXPO 2017: куда сходить в ближайшие выходные Государство 30-07-2017, 00:20
    Новое керамическое покрытие сделает полеты на гиперзвуковых скоростях на шаг ближе к реальности Новое керамическое покрытие сделает полеты на гиперзвуковых скоростях на шаг ближе к реальности KnowHow 29-07-2017, 10:50
    Ученые преодолели один из Ученые преодолели один из "невозможных" барьеров в области молекулярной электроники KnowHow 29-07-2017, 10:49