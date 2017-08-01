Moody’s изменило прогноз рейтинга ЖССБК на «стабильный»

Сегодня, 00:19

Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз «Жилстройсбербанка» с «негативного» на «стабильный» и подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг на уровне суверенного рейтинга «Baa3». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.

Ранее Moody’s изменило государственный рейтинг Казахстана. Смена прогноза означает, что ситуация с экономикой страны улучшается.

«Изменение прогноза и сохранение рейтинга на уровне „Baa3“ — это позитивный знак. Он говорит о том, что качество активов, набор финансовых показателей ЖССБК удовлетворяют рейтинговое агентство. Для наших клиентов стабильный рейтинг — это в первую очередь показатель надежности исполнения всех обязательств банка перед его вкладчиками», — комментирует заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Жанар Жубаниязова.

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Она добавила, что нынешний рейтинг указывает также на высокую эффективность управленческой деятельности и бизнес-стратегии банка. ЖССБК уделяет большое внимание качеству кредитного портфеля. На сегодня доля проблемных займов в банке составляет всего 0,41%. Такой низкий уровень просроченной задолженности объясняется хорошей платежной дисциплиной заемщиков.

В «Жилстройсбербанке» насчитывается 965 100 действующих депозитов. Только за шесть месяцев текущего года в систему жилстройсбережений вошли 200 тысяч новых участников. Займы на улучшение своих жилищных условий в 2017 году получили 17 978 казахстанцев.