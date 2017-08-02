Астероид 2012 TC4 позволит проверить функционирование элементов сети планетарной защиты НАСА

2-08-2017, 09:04Для того, чтобы падение астероидов типа челябинского астероида больше не было неожиданностью и не приводило к возникновению паники, американское космическое агентство НАСА в течение многих лет занимается разработкой и развертыванием Управления координации планетарной защиты (Planetary Defense Coordination Office). В задачи этого управления входит раннее обнаружение и отслеживание потенциально опасных для Земли космических объектов и информирование правительства в случае возникновения угрозы столкновения. И в скором времени, в октябре этого года, НАСА получит возможность проверки работоспособности своей системы, так скажем, в "боевых" условиях. Ведь именно в это время в опасной близости от Земли пройдет астероид 2012 TC4.Следует отметить, что данный случай является не первым посещением астероидом 2012 TC4 окрестностей нашей планеты. Как можно судить по его названию, этот астероид был обнаружен в 2012 году, когда он прошел мимо Земли на расстоянии, равном четверти расстояния между Землей и Луной. После этого астероид 2012 TC4 исчез в кромешной тьме космического пространства и выпал из поля зрения астрономов, являясь не очень большим и тускло светящимся космическим объектом. Однако данные, собранные во время первого сближения астероида с Землей, позволили ученым рассчитать его траекторию, и эта траектория снова приведет астероид к Земле 12 октября 2017 года.Имеющиеся данные об астероиде 2012 TC4 не очень точны, что не позволяет рассчитать траекторию его движения с высокой точностью. Ученым известно, что астероид пройдет на расстоянии от 6 800 до 275 000 километров от Земли. Единственное, в чем твердо уверены ученые, так это в том, что астероид 2012 TC4 не столкнется с Землей, если не произойдет ничего экстраординарного. Но в любом случае, проход астероида 2012 TC4 даст людям уникальную возможность реальных испытаний всех элементов сети планетарной защиты, в развертывании и эксплуатации которой принимают участие несколько ведущих государств.Поскольку астероид 2012 TC4 уже начал приближаться к Земле, в течение нескольких последующих недель астрономы снова обнаружат его при помощи мощных телескопов и проведут уточненные расчеты траектории его движения. Во время всего этого будут испытаны и отлажены аппаратные средства и программное обеспечение системы раннего обнаружения, которая является первым эшелоном системы планетарной защиты.Астероид 2012 TC4 имеет неправильную форму, его размер составляет 9 на 30 метров. По массе он сопоставим с Челябинским метеором, упавшим на Землю в 2013 году, и сейчас специалисты НАСА занимаются поисками технологий, которые позволят изменить траекторию движения такого достаточно большого космического тела.