Новости / KnowHow

Астероид 2012 TC4 позволит проверить функционирование элементов сети планетарной защиты НАСА

2-08-2017, 09:04
Астероид 2012 TC4 позволит проверить функционирование элементов сети планетарной защиты НАСА


Для того, чтобы падение астероидов типа челябинского астероида больше не было неожиданностью и не приводило к возникновению паники, американское космическое агентство НАСА в течение многих лет занимается разработкой и развертыванием Управления координации планетарной защиты (Planetary Defense Coordination Office). В задачи этого управления входит раннее обнаружение и отслеживание потенциально опасных для Земли космических объектов и информирование правительства в случае возникновения угрозы столкновения. И в скором времени, в октябре этого года, НАСА получит возможность проверки работоспособности своей системы, так скажем, в "боевых" условиях. Ведь именно в это время в опасной близости от Земли пройдет астероид 2012 TC4.

Астероид 2012 TC4 позволит проверить функционирование элементов сети планетарной защиты НАСА


Следует отметить, что данный случай является не первым посещением астероидом 2012 TC4 окрестностей нашей планеты. Как можно судить по его названию, этот астероид был обнаружен в 2012 году, когда он прошел мимо Земли на расстоянии, равном четверти расстояния между Землей и Луной. После этого астероид 2012 TC4 исчез в кромешной тьме космического пространства и выпал из поля зрения астрономов, являясь не очень большим и тускло светящимся космическим объектом. Однако данные, собранные во время первого сближения астероида с Землей, позволили ученым рассчитать его траекторию, и эта траектория снова приведет астероид к Земле 12 октября 2017 года.

Имеющиеся данные об астероиде 2012 TC4 не очень точны, что не позволяет рассчитать траекторию его движения с высокой точностью. Ученым известно, что астероид пройдет на расстоянии от 6 800 до 275 000 километров от Земли. Единственное, в чем твердо уверены ученые, так это в том, что астероид 2012 TC4 не столкнется с Землей, если не произойдет ничего экстраординарного. Но в любом случае, проход астероида 2012 TC4 даст людям уникальную возможность реальных испытаний всех элементов сети планетарной защиты, в развертывании и эксплуатации которой принимают участие несколько ведущих государств.

Астероид 2012 TC4 позволит проверить функционирование элементов сети планетарной защиты НАСА


Поскольку астероид 2012 TC4 уже начал приближаться к Земле, в течение нескольких последующих недель астрономы снова обнаружат его при помощи мощных телескопов и проведут уточненные расчеты траектории его движения. Во время всего этого будут испытаны и отлажены аппаратные средства и программное обеспечение системы раннего обнаружения, которая является первым эшелоном системы планетарной защиты.

Астероид 2012 TC4 имеет неправильную форму, его размер составляет 9 на 30 метров. По массе он сопоставим с Челябинским метеором, упавшим на Землю в 2013 году, и сейчас специалисты НАСА занимаются поисками технологий, которые позволят изменить траекторию движения такого достаточно большого космического тела.
  • Просмотров: 162
Похожие материалы
  • НАСА планирует испытать технологию защиты Земли от опасных астероидов НАСА планирует испытать технологию защиты Земли от опасных астероидов
  • Астероид Бенну готовится принять первого посетителя за миллиарды лет своего существования Астероид Бенну готовится принять первого посетителя за миллиарды лет своего существования
  • Рядом с Землей пролетел опасный астероид Рядом с Землей пролетел опасный астероид
  • Компания Honeywell представляет проект космического Компания Honeywell представляет проект космического "дробовика", предназначенного для стрельбы по астероидам
  • Астероид из платины пролетает мимо Земли Астероид из платины пролетает мимо Земли
    • Отзывы читателей
    Создано Создано "живое" программируемое биовычислительное устройство, основанное на РНК KnowHow Вчера, 09:05
    Создано наноразмерное магнитное устройство, подражающее работе нейронов и способное распознавать звуки человеческой речи Создано наноразмерное магнитное устройство, подражающее работе нейронов и способное распознавать звуки человеческой речи KnowHow Вчера, 09:04
    Moody’s повысило прогноз по рейтингам 8 госкомпаний до уровня «стабильный» Moody’s повысило прогноз по рейтингам 8 госкомпаний до уровня «стабильный» Государство Вчера, 00:39
    ForteBank вошел в топ-5 крупнейших банков Казахстана ForteBank вошел в топ-5 крупнейших банков Казахстана Государство Вчера, 00:30
    Adidas продаст хоккейный бренд CCM за $110 млн Adidas продаст хоккейный бренд CCM за $110 млн Государство Вчера, 00:24
    BASF создает подразделение для 3D-печати BASF создает подразделение для 3D-печати Государство Вчера, 00:22
    32 млн тенге перечислили акмолинцы в счет ОСМС 32 млн тенге перечислили акмолинцы в счет ОСМС Государство Вчера, 00:22
    Сотрудники Facebook Сотрудники Facebook "убили" искусственный интеллект, изобретший свой собственный язык KnowHow 2-08-2017, 09:05
    Астероид 2012 TC4 позволит проверить функционирование элементов сети планетарной защиты НАСА Астероид 2012 TC4 позволит проверить функционирование элементов сети планетарной защиты НАСА KnowHow 2-08-2017, 09:04
    Ионные Ионные "магистрали" в электродах аккумуляторных батарей позволят им заряжаться за считанные секунды KnowHow 2-08-2017, 09:04
    Китайские ученые создали самую большую виртуальную Вселенную Китайские ученые создали самую большую виртуальную Вселенную KnowHow 1-08-2017, 09:55
    Мощный лазер позволил ученым получить главный компонент межзвездного ионизированного газа Мощный лазер позволил ученым получить главный компонент межзвездного ионизированного газа KnowHow 1-08-2017, 09:54
    S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B Государство 1-08-2017, 00:33
    Audi сократит расходы и инвестирует в электрокары Audi сократит расходы и инвестирует в электрокары Государство 1-08-2017, 00:30
    Активы банковского сектора за полгода снизились на 1,6% Активы банковского сектора за полгода снизились на 1,6% Государство 1-08-2017, 00:28
    Moody’s изменило прогноз рейтинга ЖССБК на «стабильный» Moody’s изменило прогноз рейтинга ЖССБК на «стабильный» Государство 1-08-2017, 00:19
    Автопроизводители внесли в бюджет свыше 1,2 млрд тенге Автопроизводители внесли в бюджет свыше 1,2 млрд тенге Государство 1-08-2017, 00:12
    Laser SETI - проект по поиску оптических сигналов, являющихся следами деятельности внеземных цивилизаций Laser SETI - проект по поиску оптических сигналов, являющихся следами деятельности внеземных цивилизаций KnowHow 31-07-2017, 09:12
    Создана звуковая Создана звуковая "пушка", способная воздействовать на "умные" устройства KnowHow 31-07-2017, 09:12
    Многослойные углеродные нанотрубки - безопасное средство для восстановления работоспособности поврежденных нейронов Многослойные углеродные нанотрубки - безопасное средство для восстановления работоспособности поврежденных нейронов KnowHow 31-07-2017, 09:11