32 млн тенге перечислили акмолинцы в счет ОСМС

Сегодня, 00:22

Первые 32 млн тенге перечислили акмолинцы в счет ОСМС. Об этом сообщил руководитель Акмолинского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлан Ахильбеков, передает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики Акмолинской области.

С 1 июля 2017 года работодатели начали отчислять 1% от заработной платы за своих работников.

«На сегодняшний день, по данным Департамента государственных доходов по Акмолинской области 32 миллиона тенге акмолинцы уже перечислили в счет обязательного социального медицинского страхования. Эти деньги находятся не на счету Фонда ОСМС, эти средства аккумулируются на счетах Национального банка Республики Казахстан», — прокомментировал Нурлан Ахильбеков.

Кроме того, по его словам, среди всех регионов Казахстана ведется рейтинг по суммам перечисленных взносов. В целом, по республике, на данный момент эта сумма составляет порядка 800 млн тенге. Также, по информации Нурлана Ахильбекова, чтобы казахстанская модель смешанной системы медстрахования заработала полноценно, необходимо примерно 44 млрд тенге.

Ко всему прочему, категория самозанятых граждан с 1 января 2018 года может самостоятельно вносить 5% от минимальной заработной платы ежемесячно в любом банке второго уровня или в отделении Казпочты.