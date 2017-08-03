Adidas продаст хоккейный бренд CCM за $110 млн

Сегодня, 00:24

Немецкая компания Adidas, производящая спортивную одежду и аксессуары, продаст дочернюю компанию CCM, специализирующейся на хоккейной экипировке, за 110 млн долларов, передает агентство RNS.

Покупателем выступит канадский инвестиционный фонд Birch Hill Equity Partners.

«Adidas заключила окончательное соглашение о продаже хоккейного бренда CCM новообразованной компании в рамках Birch Hill Equity Partners за 110 млн долларов, большая часть которых будет выплачена деньгами, остальная — обеспеченными долговыми обязательствами», — говорится в заявлении компании.

Бренд CCM является одним из основных хоккейных экипировщиков.