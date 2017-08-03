BASF создает подразделение для 3D-печати

Сегодня, 00:22

Немецкий концерн BASF SE планирует c сентября текущего года создать новое подразделение для 3D-печати — 3D Printing Solutions GmbH. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Отмечается, что компания будет заниматься созданием и расширением бизнеса в сфере 3D-печати, предоставляя материалы, системные решения, компоненты и услуги.

«Сегмент 3D-печати для промышленного применения отличается высокой динамичностью и все еще находится в стадии формирования. Это значит, что нам необходима гибкая организационная структура, похожая на стартап… Объединение всех видов работ по 3D-печати, ориентированных на нужды клиентов, в одном месте в рамках специализированного подразделения — важный фактор успеха», — отметил управляющий директор подразделения BASF New Business GmbH и будущий директор BASF 3D Printing Solutions GmbH Фолькер Хаммес.

Клиентами новой компании в основном будут предприятия из таких сфер, как автомобильная, воздушно-космическая и индустрия товаров широкого потребления, которые используют 3D-печать в промышленном производстве.