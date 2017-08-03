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ForteBank вошел в топ-5 крупнейших банков Казахстана

Сегодня, 00:30
ForteBank вошел в топ-5 крупнейших банков Казахстана


По итогам первого полугодия 2017 года ForteBank продемонстрировал качественный рост по ключевым финансовым показателям. Данные предоставлены на основании неаудированной консолидированной финансовой отчетности.

Активы

Активы банка выросли на 9,0% и составили 1 328 млрд тенге на фоне снижения активов рынка на 1,6%. Тем самым по результатом деятельности за 6 месяцев 2017 года ForteBank вошел в топ-5 БВУ Казахстана по размеру активов, продемонстрировав рост на 3 позиции.

Уровень ликвидности остается одним из наиболее высоких на рынке, коэффициент текущей ликвидности К4 (отношение текущих оборотных активов к краткосрочным обязательствам) составляет 223%, при нормативе не менее 30%.

В первом полугодии банк активно кредитовал частных клиентов и юридические лица. Общий кредитный портфель банка составил более 547 млрд тенге с приростом за полугодие 6,4% на фоне общего снижения рынка на 0,3%.

Качество кредитного портфеля улучшилось, доля недействующих кредитов по методике Национального банка РК по состоянию на 1 июля 2017 года составила 7,07% по сравнению с 7,48% на 1 января 2017 года.

В целом по банковскому сектору произошло ухудшение качества кредитного портфеля, доля проблемных займов увеличилась с 6,72% на начало года до 10,71% на конец первого полугодия 2017 года.

Депозиты

Депозитный портфель ForteBank с начала года вырос на 9,7% на фоне общерыночного снижения портфеля на 2,9% и составил 990 млрд тенге по сравнению с 902 млрд тенге на 01 января 2017 года.

Капитал и прибыль

Собственный капитал банка вырос на 1,9 млрд тенге или на 1,1%. При этом в мае 2017 года были выплачены дивиденды на 4,6 млрд тенге.

Коэффициент достаточности капитала К1, измеряющий отношение собственного капитала банка к активам, взвешенным по степени риска, составил 18,6%, при нормативе не менее 5,5%.

Чистая прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 37,9%, составив 6,1 млрд тенге.

В июне банк заработал рекордный размер комиссионных доходов, преодолев порог в 1 млрд тенге в месяц. Комиссионный доход банка за первое полугодие 2017 вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 54,4%.

Рекордная положительная динамика по результатам полугодия отмечается по числу пользователей мобильного и интернет-банкинга — рост на 115% по сравнению с началом года.

«Мы в целом довольны результатами первого полугодия. Фокус на продуктах и клиентах оправдывает себя. Мы ожидаем продолжения положительной динамики», — прокомментировал полученные результаты председатель правления ForteBank Магжан Ауэзов.

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