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Moody’s повысило прогноз по рейтингам 8 госкомпаний до уровня «стабильный»

Сегодня, 00:39
Moody’s повысило прогноз по рейтингам 8 госкомпаний до уровня «стабильный»


Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз с «негативного» на «стабильный» по рейтингам восьми казахстанских компаний с государственным участием в нефтегазовой, горнодобывающей, транспортной и оборонной отраслях в результате значительного прогресса, достигнутого правительством Казахстана в адаптации экономики страны, государственных финансов и банковской системы к низким ценам на нефть, сообщило агентство. Об этом пишет «Интефакс-Казахстан».

Рейтинги компаний «КазМунайГаз», «КазТрансОйл», «КазТрансГаз», «Интергаз Центральная Азия», «Казахстан темир жолы», «Казтемиртранс», «Казатомпром», «Казахстан инжиниринг» подтверждены на уровне «Ваа3». Также были подтверждены все соответствующие базовые кредитные оценки этих компаний.

Moody’s считает, что политика Казахстана в отношении снижения цен на нефть, а также доступные финансовые резервы стабилизировали экономику и финансовую позицию правительства. В результате рейтинговое агентство ожидает, что операционная среда для казахстанских нефинансовых корпораций будет оставаться стабильной или постепенно улучшится в течение следующих 1218 месяцев, поддерживая их кредитный профиль.

«Стабильный» прогноз рейтингов компаний соответствует «стабильному» прогнозу суверенного рейтинга Казахстана и отражает ожидания того, что кредитные показатели каждой компании, включая их операционные и финансовые показатели, рыночную позицию и ликвидность, будут соответствовать их рейтингам на долгосрочной основе.
Как сообщалось, Moody’s 26 июля изменило прогноз долгосрочных суверенных рейтингов Казахстана с «негативного» на «стабильный».

При этом рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств Казахстана в иностранной валюте были подтверждены на уровне «Baa3».

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